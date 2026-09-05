Serena y Venus Williams rozan la victoria en su emotivo regreso al US Open

Serena y Venus Williams electrizaron el viernes la pista central del Abierto de Estados Unidos en un emocionante regreso como pareja de dobles en el que se les escapó la victoria de los dedos.

Las hermanas estadounidenses, que no competían juntas en un Grand Slam desde el US Open de 2022, cayeron en un agónico supertiebreak frente a la china Chan Hao-Ching y la australiana Maya Joint.

Serena y Venus, de 44 y 46 años, llegaron a dominar por 5-0 el supertiebreak a 10 puntos, pero varios errores permitieron que Chan y Joint aguaran la fiesta de los más de 20.000 aficionados de la mayor y más ruidosa cancha de tenis del mundo.

La dupla, decimocuarta cabeza de serie, se impuso por 6-3, 6-7 (6/8) y 7-6 (10/7) después de tres horas y dos minutos de un conmovedor esfuerzo de las leyendas estadounidenses.

"El ambiente fue surrealista", dijo Joint tras el triunfo. "Poder jugar contra auténticas leyendas de este deporte es algo muy especial".

Para Serena Williams, campeona de 23 Grand Slams en individuales y para muchos la mejor tenista de la historia, fue su primer partido desde 2022 en el US Open, cuando se despidió de las pistas.

Cuatro años después, la estadounidense decidió retomar la raqueta y regresó al circuito a mitad de temporada en Wimbledon, donde perdió su debut precisamente ante Maya Joint.

Una lesión sufrida en Wimbledon le impidió competir en individuales del US Open pero sí pudo reaparecer en dos competencias de dobles.

En la semana previa hizo pareja con la estrella española Carlos Alcaraz en los dobles mixtos, en los que lograron ganar el primer partido.

Para los dobles femeninos se emparejó con su hermana mayor, con quien llegó a formar una imparable pareja que acaparó 14 trofeos de Grand Slam, dos de ellos en el US Open (1999 y 2009).

Ante unas tribunas completamente entregadas, las Williams confirmaron pronto que no se habían reunido para recibir un homenaje.

Serena Williams desenfundó su demoledora derecha y acompañó muchos de sus puntos con su característico rugido.

El público también bramó con fuerza cuando las Williams se lanzaron por la remontada tras perder el primer set.

Con 20 golpes ganadores, las estadounidenses se hicieron con el segundo parcial en el tiebreak y resistieron físicamente para llevar el tercero también a un desempate de 10 puntos.

Pero cuando veían la línea de meta, con una ventaja de 5-0, la ansiedad de cerrar el partido pudo con las Williams, que permitieron que Chan y Joint les dejaran sin el triunfo.

La decepción no consiguió arrebatarles la sonrisa a las Williams, que se retiraron hacia el vestuario agradeciendo el apoyo de su afición pero no comparecieron después ante la prensa.