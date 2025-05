Shedeur Sanders firma contrato de novato con los Browns de Cleveland

CLEVELAND (AP) — Shedeur Sanders alcanzó su siguiente hito en la NFL el lunes al firmar su contrato de novato con los Browns de Cleveland.

Cleveland realizó un intercambio con Seattle para elegir a Sanders en la quinta ronda con la selección global número 144 y poner fin al drama, ya que el jugador más reconocible del draft cayó al tercer día.

Sanders estableció récords de temporada única en Colorado el año pasado, ya que los Buffaloes llegaron a un Tazón Colegial por solo la tercera vez desde 2008. Pasó para 4.134 yardas, 37 touchdowns y sumó un total de 41 TDs en el camino para ser seleccionado como el Jugador Ofensivo del Año de la conferencia Big 12 y una selección del segundo equipo en el equipo All-America de la AP.

Sanders formará parte de una competencia de cuatro vías por el puesto de quarterback titular de los Browns. Cleveland adquirió al exseleccionado de primera ronda de los Steelers, Kenny Pickett, en un intercambio con Filadelfia al inicio de la agencia libre el 12 de marzo. Los Browns firmaron a Joe Flacco el mes pasado, quien tuvo un récord de 4-1 como titular en 2023 y llevó a los Browns a los playoffs por solo la cuarta vez desde su regreso a la NFL.

Cleveland también seleccionó a Dillon Gabriel de Oregon al final de la tercera ronda.

"Mi trabajo aquí no es demostrar que la gente está equivocada, es demostrarme a mí mismo que tengo razón. Tengo plena confianza en mí mismo, sabes, y lo que esas personas dicen, eso es solo su opinión. Así que, realmente no me importa. Ellos no viven realmente en mi espacio mental sobre ese tipo de cosas", expresó Sanders sobre las expectativas de la temporada baja durante el minicampamento de novatos de Cleveland a principios de este mes.

Los Browns han firmado a cuatro de sus siete selecciones del draft de la clase de este año.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.