"Siempre vuelvo más fuerte", advierte Sabalenka tras ceder el trono del US Open

Tras cederle el número uno mundial y el trono del US Open a Elena Rybakina, la bielorrusa Aryna Sabalenka se mostró confiada en regresar con más fuerza la próxima temporada.

Este sábado, Sabalenka perdió ante Rybakina en la final del Abierto de Estados Unidos, su última oportunidad para conquistar un trofeo de Grand Slam este año.

"La experiencia demuestra que siempre vuelvo más fuerte. Y todas estas lecciones de esta temporada sin duda ya me han hecho más fuerte", afirmó la bielorrusa ante la prensa.

"Definitivamente van a motivarme para hacer un mejor trabajo el próximo año", aseguró.

Sabalenka, que perseguía una tercera corona seguida en Nueva York, admitió la superioridad en la final de Rybakina, la jugadora que la desbancará el lunes del primer lugar de la clasificación mundial.

"Obviamente no estoy muy contenta con el nivel que mostré hoy, pero ella sacó increíble. Jugó muy agresiva, un gran tenis. Simplemente fue mejor jugadora que yo hoy", admitió.

La del sábado fue la tercera final entre ambas este año, después de que Rybakina se quedara con el título del Abierto de Australia, primero de Grand Slam del calendario, y Sabalenka con el del WTA 1000 de Indian Wells.

"Tenemos una gran rivalidad. Hemos jugado muchos grandes partidos, grandes finales esta temporada", señaló Sabalenka, orgullosa de las 99 semanas que ostentó el número uno mundial de forma consecutiva.

"Es un logro increíble. A ver si Elena puede superarme (...) Si sigue jugando así, entonces sí estoy en problemas", dijo una sonriente Sabalenka, que antes había descargado su frustración en la pista destruyendo la raqueta en la silla.

"Es realmente difícil controlar tus emociones cuando pierdes la final de un Grand Slam, cuando intentas lograr el tercer título consecutivo", afirmó.

"Solo quería dejar que toda esa agresividad y decepción salieran fuera", explicó. "Si lo hubiera guardado dentro, ahora mismo o allí en la pista no habría sido capaz de decir una palabra o simplemente me habría comportado de una manera no muy agradable".