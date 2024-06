Siete cosas que la clase media en EE.UU. no podrá permitirse hasta 2029: viajes, hipotecas, atención médica y más

Escuchar

Especialistas advirtieron que la clase media de Estados Unidos no podrá incurrir en ciertos gastos en los próximos cinco años, por lo que deberán prescindir de algunos “lujos”. Según aseguraron, la causa reside en los aumentos que han impactado en el último tiempo en diferentes gastos básicos: los costos de vivienda (para alquiler y comprar), las tasas de matrícula y los gastos de atención médica, entre otros.

Alyssa Huff, experta en bienes raíces y propietaria de Sell House As Is, consideró que la clase media de EE.UU. actualmente tiene una buena vida y se permite privilegios que sectores más bajos no pueden asumir, tales como “ser dueño de una casa con hipotecas manejables, enviar a sus hijos a la universidad con la ayuda de préstamos estudiantiles, tener cobertura médica y ahorrar para la jubilación”, según ejemplificó en diálogo con Go Banking Rates.

Los especialistas remarcaron que los "lujos" a los que no podrán acceder la clase media de Estados Unidos

Gastos que la clase media de EE.UU. no podrá afrontar con facilidad en los próximos años

Varios especialistas señalaron al medio citado que la clase media se verá obligada a empezar a evitar algunos costos que aumentarán en el próximo tiempo en Estados Unidos.

1. Viajes familiares extendidos: cada vez menos frecuentes

Para David Kemmerer, director ejecutivo de CoinLedger, las vacaciones en grupos familiares, sobre todo al extranjero, deberán ser más cortas y menos habituales en los próximos cinco años. “En muchos sentidos, ya siento que las tradicionales vacaciones familiares se han quedado en el camino durante la última década debido a una serie de factores: el coronavirus y la inflación son algunos de ellos”, señaló.

2. Autos nuevos: demasiado costosos

De acuerdo a Melanie Musson, experta en finanzas de Clear Surance, la clase media no podrá permitirse un auto cero kilómetro en un futuro no muy lejano. Según comentó la especialista, los precios de los vehículos aumentaron significativamente en el último tiempo y la tendencia parece no cambiar en el corto plazo.

La clase media se verá dificultada de acceder a ciertos gastos en los próximos cinco años Shutterstock

3. Matrícula de escuela privada: alta demanda e inflación

“Las tasas de matrícula aumentaron constantemente durante años y es muy probable que superen los ingresos de la clase media en el futuro cercano”, señaló Jake Hill, director ejecutivo de DebtHammer. En este caso, el especialista indicó que este fenómeno se debe a dos motivos: la inflación y alta demanda.

4. Compra de vivienda y bienes raíces: hipotecas difíciles de pagar

Consultado por el medio, Carter Seuthe, director ejecutivo de Credit Summit, aseguró que ni las hipotecas ni la compra directa de una casa serán posibles en el próximo lustro para las familias de clase media. “Puedo ver que ser propietario de una casa se convierte en algo cada vez más fuera del alcance del ciudadano promedio”, consideró.

5. Costos de atención médica: necesarias, pero con costos en alza

Mike Kojonen, asesor financiero y propietario de Principal Preservation Services, indicó que los costos de atención médica aumentaron constantemente en el último tiempo, “superando las tasas de inflación general durante años, y no hay señales de que esta tendencia se revierta”.

Las personas de clase media que se jubilen en los próximos cinco años verán dificultades en el acceso a ciertas comodidades Ground Picture - Shutterstock

6. Ocio y viajes en la jubilación: un lujo complejo

Kojonen también se refirió a aquellos que pretendan jubilarse en los próximos cinco años y sean de clase media: “Para muchos, el deseo de explorar y disfrutar de actividades de ocio forma una parte central de su sueño de jubilación”, explicó. No obstante, el especialista adelantó que la presión inflacionaria afecta todos los precios, desde los pasajes aéreos hasta el alojamiento y las comidas. “Pronto podría convertirse en un lujo”, enfatizó.

7. Inversiones “seguras” para jubilados: perderán frente a la inflación

“Los bonos y la renta fija fueron considerados piedras angulares de la cartera de un jubilado, proporcionando tanto ingresos como estabilidad”, indicó Kojonen. En este sentido, explicó que hoy las tasas de interés se encuentran en mínimos históricos, con lo cual los rendimientos reales de estas inversiones podrían no seguir el ritmo de la inflación.

