Silicon Valley crea su propia escuela, una alternativa universitaria en la era de la IA

El fondo más poderoso de capital de riesgo en Silicon Valley lanzó una escuela privada destinada a reemplazar con títulos de corta duración los estudios universitarios tradicionales, cuando parte de la élite tecnológica estadounidense cuestiona el interés por la educación superior clásica.

La Horowitz Andreessen Academy (HAA) recibe el apoyo de Marc Andreessen y Ben Horowitz, dos grandes figuras de la tecnología y fundadores del influyente fondo de inversiones Andreessen Horowitz.

"Creemos que esta puede ser una institución de élite que atraiga talento de primer nivel, que prepare a los estudiantes para el futuro en lugar de quedarse estancada en el pasado", dijo en X el director ejecutivo de la academia, Gagan Biyani.

La nueva institución promete a los estudiantes conferencias de reconocidos líderes tecnológicos, entre ellos el jefe de Nvidia, Jensen Huang; de Microsoft, Satya Nadella; o el fundador de Uber, Travis Kalanick.

La nueva empresa ha recaudado 42 millones de dólares y Biyani explica que el programa reemplazará cursos cargados de clases magistrales con proyectos propios orientados a los negocios.

Varios líderes del sector tecnológico abandonaron sus estudios antes de graduarse, como Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook) y Steve Jobs (Apple) y a menudo son tomados por Silicon Valley como ejemplo de que no hace falta un título para crear una gran empresa.

Las candidaturas están abiertas para un año piloto gratuito con unos 50 alumnos, a partir de septiembre de 2027, previo a una cohorte de pago de dos años, con costo similar al de una universidad privada de élite.

La matrícula anual de la universidad de Stanford, en el corazón de Silicon Valley, supera los 67.000 dólares para el período 2026-2027, sin incluir alojamiento ni comidas.