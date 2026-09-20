Sin Griezmann, Orlando City cae ante un imparable New England en la MLS

New England Revolution sumó este sábado su tercera victoria consecutiva al imponerse 4-2 con goles del español Carles Gil y del juvenil Peyton Miller sobre Orlando City, que no contó con el francés Antoine Griezmann por una lesión en el muslo.

Los Revs han perdido solo uno de sus últimos cinco compromisos y llegan a 46 puntos, en el segundo lugar de la Conferencia Este.

El equipo dirigido por el serbio Marko Mitrovic supera por un punto al Inter Miami de Lionel Messi, que el domingo cerrará la jornada 27 cuando reciba al San Diego en el Nu Stadium de Miami.

Gil, de 33 años y principal figura de New England, abrió el marcador al minuto 19 con remate desde fuera del área, y luego sentenció el 4-2 definitivo en tiempo agregado, lo que desató la locura entre los presentes en el Gillette Stadium (Foxborough).

Orlando, que venía de caer en semifinales de la U.S. Open Cup a mitad de semana, reportó a Griezmann con una lesión en el muslo como cuestionable, hasta que horas antes del partido se confirmó su ausencia de la convocatoria.

En sus diez partidos con Orlando, Griezmann cuenta con ocho goles y tres asistencias, siendo el jugador de MLS con mayor cantidad de goles anotados posterior al receso mundialista.

El dúo dinámico de LAFC

El surcoreano Son Heung-min y el gabonés Denis Bouanga anotaron en el empate 2-2 de Los Ángeles FC con un hombre menos frente a San José Earthquakes en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Bouanga, con 14 goles en la presente temporada, le puso final a una contra mortal anotando su gol 79 en temporada regular al minuto 54 y superando el récord del mexicano Carlos Vela (78) con mayor cantidad de goles en temporada regular para LAFC.

Antes, Son rompió el empate con una estupenda definición desde fuera del área al minuto 34 mientras que dos minutos más tarde el estadounidense Aaron Long dejó a los Negro y Oro con un hombre menos por roja directa.

San José rescató un partido que parecía perdido con un remate de larga distancia de Reid Roberts que venció el arco del francés Hugo Lloris al minuto 98, logrando retener la quinta posición en el Oeste con 42 puntos.