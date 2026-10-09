Sin la Albiceleste, Messi se enfunda la rosa del Inter Miami en el desenlace de la MLS

Tras despedirse de la selección argentina en una de las semanas más emotivas de su carrera, Lionel Messi volverá a vestir la rosa del Inter Miami, con la que el 10 afrontará desde el sábado la recta final de la MLS.

La Pulga, de 39 años, tiene contrato hasta 2028 con las Garzas. Aunque ha dejado abierta la posibilidad de retirarse antes, su futuro inmediato pasa por Miami, su única vitrina profesional y donde todavía tiene objetivos por cumplir.

El primer capítulo de esta nueva era para el argentino se escribirá el sábado en el Nu Stadium de Miami, cuando Inter reciba a un DC United que marcha undécimo en la Conferencia Este con 30 puntos.

Para el club floridano será una oportunidad de cortar la mala racha y pellizcarse en el tramo decisivo de la campaña.

Messi llega al reencuentro con Inter Miami después de despedirse el martes de Argentina por todo lo alto ante Benín (3-0): gol, dos asistencias y una noche donde sobraron las lágrimas ante más de 80.000 personas en el Monumental de Buenos Aires.

"No llores porque se terminó, sonríe porque pasó", escribió la Major League Soccer (MLS) en uno de varios mensajes con los que acompañó la noche de despedida del astro.

- Todo tuyo, Miami -

Sin embargo, en Florida al zurdo lo espera el objetivo de remontar una temporada irregular para su club, al que llegó en 2023 y con el que ya celebró cuatro títulos, incluido el histórico campeonato del año pasado.

Las Garzas acumulan cinco partidos consecutivos de MLS sin ganar, con cuatro empates y una derrota, y ocupan el tercer puesto del Este con 46 puntos, lejos del líder Nashville, que tiene 60.

A siete fechas para el final de la temporada regular, prácticamente se despidieron de la pelea por la Supporters' Shield, el título otorgado al equipo que más unidades suma en esta fase.

Su último partido con Miami fue precisamente una derrota 2-1 ante Columbus Crew, en la que de todas formas dejó su sello con un espectacular golazo de tiro libre.

MVP de la liga en 2024 y Botín de Oro en 2025, el rosarino tendrá que asumir nuevamente el liderazgo de un equipo acostumbrado a ganar al menos un título desde que el 10 llegó a Florida.

La buena noticia es que la salida de la selección también pinta un nuevo escenario para el astro argentino, que por primera vez en mucho tiempo tendrá al Inter como su prioridad absoluta en la recta final de una temporada.

"Ahora lo tengo yo, lo amo yo", bromeó el entrenador del Inter, el argentino Cristian "Kily" González, en la despedida del Diez.

- Una MLS en horas cruciales -

Mientras encara el epílogo de su carrera, la Pulga también vive un octubre especial al dar un nuevo paso como inversionista en el fútbol español.

Tras tomar el control del Cornellà de Cataluña en abril, a comienzos de este mes adquirió el CD Eldense de la segunda división.

Junto a su amigo y compañero en el Inter, el delantero uruguayo Luis Suárez, también es dueño del Deportivo LSM de la tercera categoría uruguaya.

Más allá del regreso de Messi, la fecha de la liga norteamericana se antoja interesante porque el tablero de posiciones se puede sacudir en ambas conferencias.

En el Este, Nashville defenderá su sobrado liderato como visitante ante Austin FC, mientras New England, segundo con 46 puntos, los mismos del Inter Miami, recibirá a Seattle Sounders.

Más abajo, pero en pelea directa con 45 unidades, el Chicago Fire de Robert Lewandowski recibirá a New York City FC, mientras Charlotte FC y Philadelphia Union, quinto y sexto respectivamente, buscarán consolidarse en zona de playoffs.

En el Oeste, el Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller lidera con 50 puntos y visitará a Los Angeles FC del surcoreano Son Heung-Min, sexto con 41, en uno de los duelos más atractivos de la jornada.

St. Louis City, que con 47 le pisa los talones a Vancouver, recibirá a LA Galaxy el domingo.