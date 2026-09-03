Siria comenzó a destruir las armas químicas de la época de Bashar al-Assad

Siria comenzó a destruir las armas químicas de la época del gobierno de Bashar al Assad, derrocado en 2024, anunció el jueves ante el Consejo de Seguridad el representante de Damasco ante la ONU.

"Este es el primer proceso de destrucción desde que hemos sido liberados del régimen anterior", declaró Ibrahim Olabi, al calificarlo de "momento histórico"

El 21 de agosto de 2013, un ataque químico atribuido al gobierno sirio —que había negado cualquier implicación— en la Ghuta Oriental, un suburbio de Damasco, causó más de 1400 muertos, según los servicios de inteligencia estadounidenses.

Las imágenes de hombres, mujeres y sobre todo niños inconscientes, con espuma en la boca, conmocionaron al mundo entero.

Siria adhirió posteriormente a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (Opaq), y aceptó entregar sus reservas de productos tóxicos para su destrucción, bajo la presión de Rusia y Estados Unidos.

Pero el gobierno de Assad no declaró todo su arsenal y trató de engañar a los inspectores. El exmandatario fue acusado repetidas veces de emplear las armas químicas durante los más de 13 años de guerra civil en Siria.

Tras su caída, las nuevas autoridades de Damasco han prometido cooperar con la Opaq para destruir ese arsenal.

Asimismo, autorizaron la presencia permanente de los inspectores de la organización para identificar los sitios sospechosos de albergar armas químicas e interrogar a testigos de los ataques pasados.

El inicio del proceso de destrucción de estas armas es "un ejemplo de lo que la diplomacia, combinada con la determinación, una verdadera voluntad política y la cooperación internacional, puede permitir concretamente sobre el terreno", destacó Ibrahim Olabi ante el Consejo de Seguridad.