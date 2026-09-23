Sirio arremete contra Israel en la ONU y dice que el Golán es parte inseparable de Siria

NACIONES UNIDAS (AP) — El presidente interino de Siria criticó duramente la ocupación israelí del sur de Siria y afirmó que los Altos del Golán son una parte inseparable de su país.

En un discurso ante la Asamblea General de la ONU, Ahmad al-Sharaa sostuvo que Israel ha llevado a cabo más de 500 ataques aéreos y de artillería contra el país desde que asumió el poder hace casi dos años. Israel también ha realizado 1.200 incursiones terrestres y ha detenido a casi 300 personas, agregó.

Al-Sharaa también condenó el control de Israel sobre los Altos del Golán, que capturó a Siria en la Guerra de los Seis Días de 1967 y se anexionó en 1981. Antes de la guerra de 1967, fuerzas sirias constantemente usaban las alturas para atacar a comunidades israelíes abajo.

En 2019, el presidente estadounidense Donald Trump reconoció la soberanía israelí sobre el territorio, revirtiendo décadas de política norteamericana. Las Naciones Unidas y la mayor parte de la comunidad internacional consideran el territorio como tierra siria ocupada y no reconocen la anexión de Israel.

“Ningún intento de imponer un hecho consumado puede socavar la legitimidad de nuestro Estado, la soberanía de nuestras leyes ni la fuerza del derecho internacional”, declaró Al-Sharaa. “El Golán seguirá siendo tierra siria”.

Israel ha ocupado una parte del sur de Siria desde que Assad fue derrocado, calificándolo de una medida defensiva para impedir posibles ataques contra su territorio.

Al-Sharaa afirmó que Siria está comprometida con un acuerdo de 1974 que estableció una zona de separación desmilitarizada entre las fuerzas israelíes y sirias, y que desplegó allí una fuerza de paz para preservar la calma.

Instó a las fuerzas israelíes a retirarse a las líneas del 8 de diciembre de 2024, el día en que los insurgentes que él encabezó derrocaron al dictador Bashar Assad.

Al-Sharaa dijo en broma el martes, mientras hablaba en un acto del Atlantic Council, que le ha preguntado a Trump por qué no le da a Israel Nueva Jersey en lugar de los Altos del Golán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.