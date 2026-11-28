Liderados por LeBron James, los Philadelphia 76ers derrotaron a los Indiana Pacers y clasificaron a los cuartos de final de la Copa NBA este viernes en la última jornada de la fase de grupos.

Los Sixers, con un registro de 3-1, concluyeron como líderes del Grupo B de la Conferencia Este, en el que los New York Knicks (1-3) finalizaron en el último lugar.

Nueva York, vigente campeón tanto de la NBA como de la Copa, cayó en casa por 108-105 frente al Miami Heat de Giannis Antetokounmpo (22 puntos y 23 rebotes), que aún aspiraban a clasificar como uno de los mejores segundos.

A los Sixers les bastó para avanzar con su triunfo 111-87 frente a Indiana, con 21 puntos de LeBron James y 14 de Tyrese Maxey y de Joel Embiid.

Otros que sellaron el boleto fueron Detroit Pistons, que aseguraron el liderato del Grupo A del Este con una victoria 113-98 ante los Milwaukee Bucks.