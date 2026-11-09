Sixers vuelven a celebrar en la NBA con ajustado triunfo ante los Bulls

Los Philadelphia 76ers reaccionaron este domingo en la NBA tras sufrir apenas su segunda derrota de la temporada al imponerse 127-121 sobre unos combativos Chicago Bulls en el United Center de Chicago.

A continuación las escenas más relevantes de la jornada en la NBA:

- Con la magia del Rey Lebron -

El veterano LeBron James cerró la noche con 22 puntos y cinco asistencias, una actuación muy superior a la del viernes ante Cleveland, cuando se limitó a ocho unidades en la que fue su producción más baja desde su llegada a los Sixers.

"Tenemos jugadores que saben manejar los momentos cruciales y nunca entramos en pánico", dijo LeBron al finalizar el partido.

"Sabemos que defensivamente vamos a dejar una marca y que podemos mejorar en ataque, hoy hemos tenido un gran partido en materia de rebotes".

Philadelphia, que inició la temporada ganando ocho de sus primeros 10 partidos, tiene como fortaleza su actividad en la zona pintada y efectividad desde la línea de tres.

El camerunés Joel Embiid fue crucial en la batalla por los rebotes con 10, mientras que el joven VJ Edgecombe conectó tres de sus seis intentos de larga distancia.

Los Chicago Bulls sufrieron su séptimo tropiezo consecutivo. Su única victoria de la temporada fue el 23 de octubre ante los Milwaukee Bucks, con quienes comparten la última posición de la Conferencia Este.

Dirigidos por el brasileño Thiago Splitter, los Bulls afrontaron el partido sin el escolta Norman Powell, su segundo máximo anotador en el arranque de la temporada, con un promedio de 19 puntos en los primeros ocho encuentros del curso.

Powell, de 33 años, ingresó a la lista de lesionados horas antes del inicio del partido con molestias en la espalda.

Josh Giddey dio la nota positiva para los locales con un monumental doble-doble de 19 puntos y 15 asistencias.

Philadelphia regresará a casa para recibir el martes a los Boston Celtics, mientras que los Chicago Bulls afrontarán el miércoles otro exigente compromiso ante los San Antonio Spurs del francés Victor Wembanyama.

- Lakers líderes -

Los Lakers se mantuvieron en lo más alto de la Conferencia Oeste al derrotar 121-116 a los Detroit Pistons, detrás de 43 puntos del escolta Austin Reaves.

Reaves, de 28 años, tomó todo el protagonismo en el cuadro angelino ante la ausencia del esloveno Luka Doncic, quien presentó molestias en la espalda.

"Hemos logrado mantener la calma en los momentos complicados", comentó Reaves. "Es una victoria importante ante un gran equipo".

"Tenemos un equipo que sabe jugar, cuando regrese Luka debemos mantener esta mentalidad y ayudarle un poco más".

En 37 minutos, Reaves conectó 14 de 27 intentos desde la cancha, incluidos cuatro triples.

Los Lakers mejoraron su récord a 9-2 después de cinco victorias consecutivas, todas en el Cryptocom Arena de Los Ángeles.

- Celtic sin piedad ante Bucks -

Los Boston Celtics agudizaron la crisis de los Milwaukee Bucks y se impusieron 117-97 en el Fiserv Forum de Milwaukee.

Milwaukee marcha último en la Conferencia Este con apenas una victoria en sus primeros diez partidos, siendo su peor inicio desde la temporada 1993-94.

"Jugamos en un buen nivel para iniciar el partido y debemos encontrar una forma de mantener ese nivel", dijo el entrenador de los Bucks, Taylor Jenkins.

Para los Celtics el camino a la victoria estuvo marcado por dos de sus grandes figuras: Paul George (27) y Jayson Tatum (21) se combinaron para 48 puntos.

"Tenemos que aprender a jugar hasta el final, ellos empezaron bien y nosotros aguantamos y seguimos tratando de encontrar nuestro mejor nivel", afirmó George.

Boston se recuperó de un déficit de 14 puntos en el primer cuarto y terminó liderando hasta por 23 en el tercer y cuarto período.

El español Hugo González participó en diez minutos del partido registrando dos rebotes y una asistencia.