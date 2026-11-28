Los Philadelphia 76ers de LeBron James se hicieron el viernes con un boleto a los cuartos de final de la Copa NBA al que aspiraban los campeones New York Knicks, mientras los Spurs apartaron de su camino a los Lakers con una remontada de 20 puntos.

La última jornada de la fase de grupos dejó listas las eliminatorias de este torneo de mitad de temporada de la NBA.

El próximo viernes, los Sixers chocarán contra los Atlanta Hawks y los San Antonio Spurs contra los Dallas Mavericks. Un día después, los Detroit Pistons se medirán con los Boston Celtics y los Portland Trail Blazers ante los Memphis Grizzlies.

Los Sixers se metieron por primera vez en las eliminatorias del certamen, inaugurado en 2023, con un cómodo triunfo 111-87 frente a los Indiana Pacers.

LeBron logró 21 puntos mientras Tyrese Maxey y Joel Embiid terminaron con 14 cada uno.

"Estamos dentro", se felicitó James, ganador de la edición inaugural con los Lakers. "Todo el mundo conoce los partidos de Copa y sabe lo importantes que son y que se trata de jugar por algo. Ya he formado parte de esto antes y trato de aprovechar la oportunidad".

Los Sixers concluyeron como líderes del Grupo B de la Conferencia Este con un registro de 3-1.

Miami Heat fue segundo de la llave con ese mismo balance y un último triunfo 108-105 ante los New York Knicks, con 22 puntos y 23 rebotes de Giannis Antetokounmpo.

Nueva York, vigente campeón tanto de la NBA como de la Copa, concluyó en último lugar con 1-3.

También en el Este, los Pistons aseguraron el primer lugar del Grupo A con una victoria 113-98 ante los Milwaukee Bucks.

La llave C quedó en manos de los Atlanta Hawks con un triunfo 87-86 ante los Celtics, que también avanzaron como el mejor segundo del Este.

- Un espectador empuja a Doncic -

En el Oeste, los Spurs de Victor Wembanyama le arrebataron el pase a los Lakers de Luka Doncic con un emocionante triunfo 99-96, en el que levantaron una desventaja de 20 puntos.

Los Spurs, con un registro de 3-1, se quedaron con el boleto de mejor segundo por el grupo C. Esa llave terminó en manos de los Portland Trail Blazers, que vencieron 116-94 a los Golden State Warriors.

En San Antonio, Wembanyama terminó con 25 puntos y 16 rebotes en el duelo de aspirantes al premio MVP con Doncic, que logró 31 puntos y 8 asistencias.

Tras anotar solo 38 puntos en la primera mitad, los Spurs firmaron un demoledor tercer cuarto (30-14) para voltear el rumbo de este choque entre los dos mejores equipos del Oeste.

Tras la derrota, Doncic protagonizó un altercado con un aficionado cuando enfilaba el camino al vestuario.

El base le arrojó la muñequera a una pareja de aficionados en primera fila y, después de que cayera al suelo, dio media vuelta y volvió a recogerla. Doncic le arrebató la muñequera de la mano al espectador, que respondió empujando en un hombro a la estrella de los Lakers, lo que provocó la intervención inmediata de la seguridad.

"Simplemente lancé mi muñequera como hago casi en cada partido", relató Doncic a la prensa. "Luego oí que ella no la quería, así que volví para recogerla y él simplemente me empujó, y entonces se la di a otra persona".

Por su parte los Mavericks, el único equipo que ya estaba clasificado antes del viernes, también fueron capaces de remontar 21 puntos ante los Phoenix Suns para sellar un triunfo 113-109.

Dallas completó el único pleno de cuatro victorias en la primera fase gracias a una actuación majestuosa en ambos lados de la pista del joven Cooper Flagg.

El ala-pívot, de 19 años, acumuló 34 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias, 5 robos y 4 tapones.

Dallas fue líder del Grupo A y los sorprendentes Grizzlies lo fueron del B, gracias a una victoria por 114-109 ante los Minnesota Timberwolves.