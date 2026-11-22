Tarik Skubal, dos veces ganador del premio Cy Young como mejor lanzador de las Grandes Ligas, acordó un contrato récord de nueve años y 450 millones de dólares con los New York Mets, según varios informes publicados el domingo.

El zurdo estadounidense de 30 años pasó sus primeras seis temporadas con los Detroit Tigers antes de ser traspasado a Los Angeles Dodgers en agosto pasado, pero no pudo ayudar al club a lograr un tercer título consecutivo de la Serie Mundial.

El valor anual promedio de 50 millones de dólares convertiría el acuerdo en un récord para lanzadores, superando los 43,3 millones de valor anual de los contratos de Max Scherzer y Justin Verlander.

El contrato de Skubal también sería el más lucrativo para cualquier lanzador en la historia de la MLB, superando la marca de 325 millones establecida cuando los Dodgers ficharon al japonés Yoshinobu Yamamoto por 12 años en 2024.

Skubal se convirtió en apenas el 12.º lanzador en la historia de la MLB en ganar Cy Young consecutivos cuando se hizo con el premio en la Liga Americana en 2024 y 2025.

En 2026 ganó una audiencia de arbitraje y se le otorgaron 32 millones de dólares para la temporada 2026, pero la campaña se vio interrumpida en mayo cuando tuvo que someterse a una operación en su codo.

Regresó en julio y, tras unirse a los Dodgers, Skubal tuvo marca de 5-2 con efectividad de 2,61 y 70 ponches en 62 entradas. Terminó con registro de 1-1 en los playoffs, donde los Dodgers fueron eliminados por Milwaukee, equipo que resultó campeón.

Skubal, considerado el mejor agente libre disponible, habría alcanzado el acuerdo en momentos en que los propietarios de los equipos de las Grandes Ligas de béisbol (MLB) y la Asociación de Jugadores permanecen en punto muerto sobre cómo repartir los beneficios que genera una de las ligas más lucrativas del deporte estadounidense.

El 1 de diciembre es la fecha límite para un nuevo acuerdo. Si las partes no logran ponerse de acuerdo sobre los términos de un nuevo convenio colectivo, se espera un cierre patronal el próximo mes.

Los propietarios exigen un sistema de tope salarial, mientras que el sindicato se ha opuesto a ese formato durante décadas.