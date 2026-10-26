Smith-Njigba brilla y Seattle asesta a Kansas City su primera derrota al imponerse 20-3

SEATTLE (AP) — Jaxon Smith-Njigba atrapó nueve pases para 150 yardas y un touchdown, y los Seahawks de Seattle le propinaron a los Chiefs de Kansas City su primera derrota de la temporada, 20-3 la noche del domingo.

Sam Darnold lanzó para 257 yardas y una anotación por los Seahawks (4-3), que cortaron una racha de dos derrotas consecutivas. Emanuel Wilson tuvo 24 acarreos para 100 yardas y una anotación.

Patrick Mahomes tuvo dificultades y lanzó para 165 yardas con una intercepción por los Chiefs (5-1). Kenneth Walker III, el MVP del Super Bowl por los Seahawks la temporada pasada antes de firmar con los Chiefs en la temporada baja, fue limitado a 36 yardas en 14 acarreos.

Walker llegó a la noche con un promedio líder de la liga de 133 yardas por partido, pero los Seahawks lo frenaron, junto con el resto del ataque de Kansas City. Los Chiefs sumaron 213 yardas totales, 50 por tierra.

Seattle no ha permitido un corredor de 100 yardas en 36 partidos, la racha vigente más larga de la NFL.

El único punto positivo para la ofensiva de Kansas City fue un hito de Travis Kelce, quien tuvo cuatro recepciones para llegar a 1.104 en su carrera, superando a Marvin Harrison y Cris Carter para ubicarse quinto en la historia de la NFL.

Después de que Darnold conectó con Smith-Njigba para una ganancia de 33 yardas al inicio del segundo cuarto y metió a los Seahawks en la zona roja, Jason Myers pateó un gol de campo de 25 yardas para poner el 3-0.

En la siguiente serie, Ty Okada interceptó a Mahomes en un pase destinado a Jalen Royals. La ofensiva posterior de Seattle se mantuvo con vida gracias a un acarreo de Darnold de 7 yardas. Luego se conectó con Smith-Njigba para un touchdown de 28 yardas y Seattle se puso 10-0 con 1:44 por jugar en la primera mitad.

Otro pase de 28 yardas de Darnold a Smith-Njigba dejó a los Seahawks en la yarda 1 de Kansas City en los segundos finales de la mitad, pero Darnold fue interceptado por Nohl Williams en la parte trasera de la zona de anotación. Williams devolvió la intercepción 64 yardas, pero el intento de gol de campo de 58 yardas de Harrison Butker se quedó corto cuando expiró el tiempo.

Myers convirtió un gol de campo de 35 yardas para ampliar la ventaja de Seattle a 13-0. Antes de que terminara el tercer cuarto, los Chiefs avanzaron hasta la yarda 30 de Seattle, pero Mahomes perdió el balón en tercera oportunidad y Kansas City tuvo que conformarse con el gol de campo de 50 yardas de Butker.

Mahomes encontró a Kelce para una recepción de 19 yardas al inicio del cuarto periodo, pero los Chiefs se fueron sin puntos cuando Butker falló un intento de gol de campo de 45 yardas, desviado a la derecha. Butker ha fallado 10 goles de campo desde el inicio de la temporada pasada.

Los Seahawks ampliaron su ventaja a 20-3 con la carrera anotadora de 21 yardas de Wilson con 3:47 por jugar. ___

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