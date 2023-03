Son gemelas, probaron intercambiar pasaportes en el aeropuerto y el resultado las sorprendió

escuchar

La vida de los gemelos rebosa de curiosidades, con confusiones involuntarias y hasta un vínculo especial desde los primeros momentos de su existencia. Recientemente, dos hermanas idénticas pusieron a prueba los controles de seguridad de un aeropuerto, donde cambiaron sus documentos para ver si lograban identificarlas. A pesar de los riesgos legales que esto implica, el resultado causó sensación cuando lo compartieron en redes sociales.

Hrönn y Hrefna son dos gemelas originarias de Islandia que ganaron popularidad a través de la cuenta de TikTok @hhtwins97, donde comparten diferentes momentos de su día a día. En un viaje reciente, intercambiaron sus pasaportes al pasar por la ventanilla de migraciones y grabaron el proceso.

Unas gemelas intercambiaron su pasaporte en el aeropuerto

Las hermanas islandesas lograron evadir los filtros del control de seguridad y el clip de su hazaña, que fue publicado en TikTok, suma hasta el momento más de 600 mil reproducciones y decenas de comentarios. Los usuarios de la red social compartieron otras historias similares: “Lo hice con una amiga. Ni siquiera nos parecíamos tanto y funcionó”, comentó alguien; “Mi mejor amigo hizo un examen de conducir por su gemelo”, escribió otra persona.

“Es un delito”

Entre las reacciones, algunos alertaron de que podría tratarse de una práctica ilegal o incluso una modalidad de fraude: “Aunque pueda parecer una broma inofensiva, intercambiar pasaportes intencionadamente en el control fronterizo es un delito”, escribió un usuario. En tanto que otros dijeron que, en realidad, no había problema si ambas chicas viajaban juntas y pasaban por el control de seguridad.

Hrönn y Hrefna no son las únicas gemelas que se atrevieron a intercambiar documentos. A finales de diciembre, los modelos e influencers británicos William y Henry Wade siguieron este plan y compartieron el resultado en su perfil de TikTok.

“Gracias por nada”

Las gemelas comenzaron a compartir contenido en su perfil a finales de enero. Sin embargo, hasta la fecha ya tienen miles de ‘me gusta’ en menos de diez publicaciones.

Unas gemelas idénticas ponen a prueba el reconocimiento facial de sus teléfonos

En otro de sus videos recientes, Hrönn y Hrefna pusieron a prueba el sistema de desbloqueo con reconocimiento facial de los dispositivos electrónicos. Frente a la cámara, tomaron el teléfono de una de ellas y comprobaron que se liberaba. Acto seguido, la otra chica repitió el intento y se dieron cuenta de que también pasaba la prueba de seguridad. No obstante, esto también podría tener otra explicación, como que ambas estuvieran registradas en el dispositivo de la otra.

En un foro de usuarios de Apple, una persona expuso una situación similar: “Acabo de comprar un iPhone 11 Pro y me doy cuenta de que la cara de mi gemelo idéntico puede desbloquearlo. Había oído que eso no era posible... ¿Alguna solución?”. Al respecto, la página de ayuda de la marca explica que la probabilidad de que una persona pueda desbloquear un producto con el sistema Face ID “es de aproximadamente una en un millón″. No obstante, la compañía advierte que en caso de gemelos y hermanos con un gran parecido físico, “recomendamos que utilice un código de acceso para autenticarse”.

