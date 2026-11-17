Sotheby's anunció el martes que se alcanzó un acuerdo con la familia que impugnaba el remate de un cuadro de Van Gogh vendido durante la era nazi, lo que allana el camino para su subasta en Nueva York.

"Chataigniers en fleurs" (Castaños en flor), pintado en 1890 en Auvers-sur-Oise, Francia, se estima que alcanzará los 180 millones de dólares, lo que fijaría un nuevo récord para el posimpresionista neerlandés y lo convertiría en la obra más cara subastada hasta ahora en esta temporada.

Un editor alemán, Samuel Fischer, adquirió la pintura en París en 1909 y la vendió en 1936. Sus descendientes sostienen que se vio obligado a desprenderse de ella debido a la situación económica y política impuesta por el régimen nazi.

El abogado de los herederos, Gunnar Schnabel, radicado en Berlín, había instado a Sotheby's a demostrar que Fischer la habría vendido independientemente del contexto político.

El martes, Sotheby's informó que la familia Blaquier-Arrieta, que adquirió la obra en 1975, y todos los descendientes legales de Samuel Fischer "llegaron a un acuerdo sobre la venta de la obra".

"La pintura será ofrecida según lo previsto el 18 de noviembre, como parte de una subasta nocturna dedicada a 12 obras maestras de la Colección Blaquier-Arrieta", añadió Sotheby's en un comunicado.

Schnabel no respondió a una solicitud de comentarios de la AFP.

Según Sotheby's, los herederos de Fischer afirmaron estar "agradecidos por las negociaciones llevadas a cabo en un clima de confianza y equidad, así como por la colaboración de Sotheby's y la familia Blaquier-Arrieta, que permiten reconocer el sufrimiento de la familia Fischer durante la era nazi y honrar la búsqueda de justicia".

Las reclamaciones para recuperar obras vendidas por coleccionistas judíos durante el período nazi han resurgido en los últimos años, y muchas de ellas se han resuelto mediante acuerdos extrajudiciales en lugar de litigios.

El récord actual para una obra de Van Gogh vendida en subasta es de 117,2 millones de dólares, alcanzado por "Verger avec cyprès" (Huerto con cipreses, 1888) en una venta realizada por Christie's en Nueva York en noviembre de 2022.