Southampton vs. Everton, hoy: hora y cómo ver en vivo desde EE.UU. la Premier League

El Southampton vs. Everton se enfrentarán este sábado en el St. Mary´s Stadium por la fecha 10 de la Premier League. Ambos equipos llegan con urgencias por sumar de a tres: The Saints se encuentran en la última posición y buscarán ganar para acomodarse en la tabla, mientras que The Toffees tendrán que sumar si no quieren comprometerse con la zona del descenso.

El equipo dirigido por el escocés Russell Martín todavía no gano desde que regreso a la máxima categoría del futbol inglés y tendrán la difícil tarea de enfrentarse a un rival directo. El entrenador no podrá contar con Smallbone, Stewart y Bazunu por lesión, mientras que la presencia de Fraser es una incógnita debido a que salió lesionado en el partido por la EFL Cup ante Stoke City.

Por su parte, los dirigidos por Sean Dyche, al igual que la temporada pasada, no atraviesan un gran momento y se encuentra merodea el fondo de la tabla de posiciones. Para este encuentro, The Toffees no podrán contar con la presencia de Garner, Broja, Chermiti, Iroegbunam y Mcneil, aunque este último podría llegar a entrar en la convocatoria.

Everton viene de empatar 1 a 1 ante Fulham en Goodison Park Instagram: @Everton

Cómo ve en vivo Southampton vs. Everton:

El partido está programado para este sábado 2 de noviembre y se jugará en el St. Mary´s Stadium de la ciudad de Southampton.

Horario en EE.UU.: 6.00 hora del Pacífico (PST); 9.00 hora Central (CT); 10.00 hora del Este (EST); y 9.00 hora de CDMX.

Para quienes deseen seguirlo en televisión, en Estados Unidos estará disponible a través de NBC Sports, FuboTV, Universo y Telemundo.

En México se transmitirá por Fox Sports.

Posibles formaciones de Southampton - Everton

Southampton: Ramsdale; Walker Peters, Harwood Bellis, Bednarek, Sugawara; Dibling, Aribo, Downes, Fernández, Manning; Archer.

Ramsdale; Walker Peters, Harwood Bellis, Bednarek, Sugawara; Dibling, Aribo, Downes, Fernández, Manning; Archer. Everton: Pickford; Young, Tarkovski, Keane, Mykolenko; Harrison, Doncoure, Mcneil o Branthwaite, Gueye, Ndiaye; Calvert Lewin.

Southampton todavía no sumó de a tres en esta temporada (Instagram: @Southamptonfc)

Cómo está la tabla de la Premier League

El Manchester City se mantiene en lo más alto de la clasificación con 23 puntos y lo sigue de cerca por el Liverpool con 22. Arsenal con 18, el Aston Villa con 18 y el Chelsea con 17 puntos completan los primeros cinco lugares de la tabla. El Everton se encuentra en la decimosexta posición con 9, mientras que Southampton está en el fondo de la tabla con 1 punto.

El desarrollo de la Premier League se muestra muy competitivo en este primer tramo del torneo, con varios equipos que luchan por los puestos de privilegio. El enfrentamiento de hoy será clave para la lucha por el descenso y será una prueba de fuego para ver si los The Saints demuestran alguna reacción o si The Toffees podrán sumar de a tres para alejarse de la zona roja.

Manchester City: 23 puntos

23 puntos Liverpool: 22 puntos

22 puntos Arsenal: 18 puntos

18 puntos Aston Villa: 18 puntos

18 puntos Chelsea: 17 puntos

Historial entre el Southampton y el Everton

Desde el primer enfrentamiento en 1899, ambos equipos se vieron las caras en 110 ocasiones. Everton demostró su superioridad al llevarse la victoria en 52 de esos encuentros, mientras que Southampton logró imponerse en 33 oportunidades. Los 23 partidos restantes terminaron en empate.

Este historial pone en perspectiva el desafío que tendrán que afrontar los dirigidos por Russell Martin, con la agravante que es un rival directo por la lucha del descenso. Sin embargo, The Toffees, que no pierden hace siete partidos, se deberán esforzar al máximo para arrebatarle los puntos a un equipo que no tiene nada que perder.