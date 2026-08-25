SpaceX anuncia millonaria inversión para construir una base espacial en el sur de EE.UU.

La empresa espacial de Elon Musk, SpaceX, anunció este martes que invertirá 100.000 millones de US$ para construir una gigantesca base espacial en el sur de EE.UU. destinada al lanzamiento de cohetes.

Las obras en el estado de Luisiana deben comenzar en 2027 y el lugar albergará cada año "miles de vuelos" de Starship, el megacohete que la compañía desarrolla para realizar viajes a la Luna y Marte.

"Nos comprometemos a invertir al menos 100.000 millones de US$ y a crear más de 3.000 nuevos puestos de trabajo", informó también la empresa estadounidense.

La base "contará a largo plazo con más de una docena de torres de lanzamiento, lo que permitirá efectuar más de 30 vuelos de Starship al día y la convertirá en el mayor centro de lanzamiento del planeta", dijo Elon Musk en su red social X.

La empresa menciona en su página web un primer lanzamiento de Starship desde Luisiana en 2029.

Musk, el hombre más rico del mundo, es sin embargo conocido por sus promesas exageradas y sus plazos muy optimistas.

SpaceX desarrolla actualmente su cohete Starship, el más grande y más potente jamás diseñado, en una instalación situada en Texas, cerca de zonas naturales protegidas, lo que suscita la oposición de varias asociaciones medioambientales.