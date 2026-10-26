SpaceX cierra acuerdo de arrendamiento de chips de IA

SpaceX, la empresa aeroespacial estadounidense fundada por Elon Musk, anunció el lunes que llegó a un acuerdo con el gigante del capital privado Apollo Global Management para arrendar chips especializados destinados al desarrollo de inteligencia artificial (IA).

El contrato, que aún no se ha cerrado de forma definitiva, tendrá una duración aproximada de cinco años y un valor cercano a los 40.000 millones de dólares, más intereses y algunas comisiones, según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Apollo comprará las unidades de procesamiento gráfico (GPU), consideradas los chips más potentes para crear modelos de IA generativa.

Los chips son GPUs Vera Rubin de Nvidia, que Nvidia comenzó a desplegar en la segunda mitad de este año. Apollo entregará los procesadores de forma gradual a partir del primer semestre de 2027.

xAI, la empresa de IA de Musk que se integró en SpaceX en febrero, construyó en apenas dos años dos enormes centros de datos en Memphis (Tennessee), conocidos como Colossus I y Colossus II. Entre ambos albergan varios cientos de miles de GPU.

Estos centros de datos y los chips que utilizan, conocidos como infraestructura en la nube, son esenciales para desarrollar y operar grandes modelos de IA.

Apollo ya ha contribuido a financiar las ambiciones de Musk en el sector de la IA. En enero, lideró un paquete de financiación de 3.500 millones de dólares que permitió a un fondo de inversión comprar chips de Nvidia y arrendarlos a xAI para Colossus II.

SpaceX también alquila capacidad informática a Anthropic, creadora del asistente conversacional Claude, y a Google. Estos acuerdos se han convertido en una importante fuente de ingresos para la compañía.

Actualmente, SpaceX está ampliando Colossus 2. Su potencia de cálculo debería más que duplicarse antes de fin de año con respecto al nivel que tenía a finales de septiembre, según Musk.