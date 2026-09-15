SpaceX se prepara para realizar el primer vuelo orbital de su megacohete Starship

SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, anunció el martes su intención de poner en órbita en los próximos días su megacohete Starship, una etapa clave en el desarrollo de este gigantesco aparato concebido para llegar algún día a la Luna y a Marte.

Este primer vuelo orbital debería tener lugar como muy pronto dentro de una semana, con un despegue previsto desde Texas a partir de las 07.15 hora local (12.15 GMT) del martes.

Durante este 14° vuelo de prueba del cohete, SpaceX intentará también ampliar su constelación de internet satelital al desplegar 26 satélites Starlink de nueva generación.

Esta prueba inaugurará una nueva fase en el desarrollo de este cohete, al llevar a cabo un vuelo orbital en vez de las trayectorias suborbitales realizadas hasta ahora.

A diferencia de sus competidores, la empresa de Musk apuesta por el lanzamiento de múltiples prototipos para corregir rápidamente los problemas encontrados en situación real de vuelo.

Varios de los ensayos de Starship terminaron así con espectaculares explosiones.

La última prueba del lanzador, realizada en julio, un mes después de la salida a bolsa récord de la empresa en EE.UU., fue en términos generales un éxito.

Pero queda aún mucho por hacer antes de que este cohete, que Starship aspira a que sea completamente reutilizable, pueda hacer vuelos comerciales o llegar a la Luna o a Marte.

Entre las próximas etapas figuran lograr un vuelo en órbita, pero también dominar el reabastecimiento de combustible del cohete una vez en el espacio e incluso recuperar la nave.