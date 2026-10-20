SpaceX supera las expectativas y logra beneficios en 3T gracias a la nube

SpaceX reportó el martes su primer beneficio trimestral como empresa que cotiza en la bolsa, gracias a que los acuerdos para alquilar capacidad de cómputo a compañías de inteligencia artificial (IA) impulsaron sus ingresos.

La compañía de cohetes e IA de Elon Musk registró un beneficio neto de 4.400 millones de dólares en el periodo de julio a septiembre (tercer trimestre), frente a una pérdida de 1.100 millones un año antes.

Los ingresos se dispararon un 161% hasta los 14.600 millones de dólares.

Las acciones de la empresa subieron más de un 2% en las operaciones posteriores al cierre de la bolsa.

SpaceX comenzó a cotizar en el Nasdaq el 12 de junio, después de una oferta pública inicial fijada en 135 US$ por acción que recaudó unos 85.700 millones de dólares.

Su primer informe de resultados como empresa cotizada mostró unos ingresos del segundo trimestre de 7.800 millones de dólares y una pérdida neta de 541 millones.

La división de IA, que SpaceX ahora llama "superinteligencia", impulsó la recuperación.

La superinteligencia es el término preferido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para referirse a la IA.

Los ingresos de la unidad se multiplicaron por más de nueve respecto al año anterior, hasta 7.600 millones de dólares, superando al negocio de internet por satélite Starlink como la mayor fuente de ventas de la compañía.

SpaceX atribuyó los resultados a nuevos acuerdos de servicios en la nube, a una adopción más amplia de su chatbot Grok y a la adquisición de Cursor, una startup de programación con IA.

Entre los clientes de computación en la nube de SpaceX se encuentra Anthropic, que acordó en mayo pagar casi 45.000 millones de dólares en tres años por capacidad de cómputo en los centros de datos Colossus de SpaceX.