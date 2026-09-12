Springboks vencen a All Blacks por 43-28 para ganar la serie entre ambos 3 a 1

El actual bicampeón mundial de rugby, Sudáfrica, derrotó a Nueva Zelanda por 43 a 28 este sábado en Baltimore (EE.UU.), para ganar la serie amistosa entre ambas potencias por 3 a 1.

Los Springboks, que lideraban la serie 2 a 1 tras los tres primeros Test matches disputados en Sudáfrica, ofrecieron una exhibición devastadora en la segunda parte en el M&T Bank Stadium, en Baltimore, para asegurar el triunfo.

Tries de Damian de Allende, Morne van den Berg, Malcolm Marx, Pieter-Steph du Toit, Kurt Lee Arendse y Cameron Hanekom sellaron una merecida victoria para los Springboks ante 71.000 espectadores que llenaron el estadio.

Los All Blacks descontaron con tries de su capitán, Codie Taylor, que regresaba al equipo, Will Jordan, Ethan Blackadder y Beauden Barrett.