Sube a seis la cifra de muertos por colapso de edificio en Nueva York

El balance de las víctimas del derrumbe de un edificio en Nueva York aumentó a seis muertos y 19 heridos, informaron este jueves los bomberos de la ciudad, que proseguían la búsqueda un día después del colapso.

Unos 250 bomberos y rescatistas fueron desplegados en el barrio de Flatbush, Brooklyn, donde el miércoles colapsó un edificio residencial de tres pisos. Cuatro de los heridos estaban en estado crítico, según los bomberos.

Un balance previo daba cuenta de 2 muertos y 17 heridos.

El edificio estaba al lado de una obra de construcción.

Un testigo, identificado solo como Anthony, dijo a PIX11 News que escuchó gritos y un ruido como de "bomba" en el momento del derrumbe.

Otra testigo, Melissa Orna, contó al periódico The New York Times que "todo el edificio empezó a temblar y luego simplemente se vino abajo".

Según Ahmed Tigani, encargado del Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York, en el momento del colapso había obreros excavando en la construcción adyacente. Los promotores de esa obra tenían autorización para construir un edificio de tres plantas y buscaban obtener un permiso para nueve plantas.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, elogió el miércoles la labor de los servicios de emergencia en medio de los "escombros precarios que había que sortear y vacíos peligrosos bajo la superficie".