Sube el desempleo y se crean menos puestos de trabajo en EEUU en septiembre

El desempleo repuntó levemente en septiembre en Estados Unidos, del 4,1% al 4,2%, mientras que la creación neta de puestos de trabajo se mantuvo muy por debajo de las previsiones, según los datos del gobierno publicados el viernes.

Solo se crearon 29.000 empleos el mes pasado, lejos de los cerca de 85.000 esperados por los mercados financieros.

Por otra parte, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) también revisó a la baja las contrataciones de los meses anteriores.

Julio pasó así a terreno negativo, con un saldo final de 10.000 pérdidas de empleo en el periodo.

Agosto fue también menos positivo para el empleo de lo que se había anunciado anteriormente, con 133.000 creaciones de puestos de trabajo frente a las 162.000 reportadas antes.

En septiembre, los salarios aumentaron en promedio un 3% interanual, es decir, menos que la inflación (+3,4% interanual en agosto, último dato disponible).

El poder adquisitivo está en el centro del debate público en Estados Unidos ante la proximidad de las elecciones de mitad de mandato, el 3 de noviembre, cruciales para el Partido Republicano del presidente Donald Trump.