Sube el precio del barril WTI por la fuerte demanda de crudo estadounidense

Los precios del petróleo cerraron con resultados dispares el jueves con el barril WTI al alza por las numerosas compras de crudo estadounidense, en un contexto de mayor demanda en Estados Unidos por el conflicto en Oriente Medio.

"Los datos confirmaron una fuerte caída de las reservas de crudo" la semana pasada en Estados Unidos, "señal de una demanda sólida de petróleo estadounidense", comentó a la AFP John Kilduff, analista de Again Capital.

El WTI es el barril referencia en Estados Unidos.

Las reservas comerciales se desplomaron 8,6 millones de barriles durante el periodo de siete días finalizado el 9 de octubre, según datos de este jueves de la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA).

El mercado había previsto un ligero aumento de unos 150.000 barriles, según la mediana del consenso de la agencia Bloomberg.

"Las exportaciones estadounidenses de crudo se mantienen robustas", en torno a los 4,57 millones de barriles diarios, señaló Kilduff.

Además, "las refinerías siguen operando a un ritmo muy intenso para esta época del año, cuando habitualmente se encuentran en periodo de mantenimiento".

Como resultado, el barril estadounidense de West Texas Intermediate (WTI) ganó un 3,03% el jueves, situándose en 97,97 US$.

El Brent del Mar del Norte, referencia internacional, perdió un 0,13%, quedando en 105,92 US$.

Ambas referencias del mercado petrolero cotizan mediante contratos de futuros y la diferencia en los plazos de vencimiento "influye fuertemente en la evolución de sus respectivos precios", dijo Kilduff.

El contrato de Brent más negociado corresponde actualmente a entregas en diciembre, frente a noviembre para el WTI.

Por tanto, el crudo estadounidense es más sensible a los riesgos inmediatos, especialmente los geopolíticos.

"Los recientes ataques perpetrados por iraníes contra buques que transitaban" por el estrecho de Ormuz "vuelven a poner al mercado muy nervioso", destacó Kilduff.

Desde el domingo, al menos diez buques han sido atacados en el estrecho de Ormuz o en sus inmediaciones, según datos de seguridad publicados el miércoles.