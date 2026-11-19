WASHINGTON (AP) — La cantidad de estadounidenses que solicitaron asistencia pública por desempleo aumentó levemente la semana pasada, aunque los despidos siguen relativamente bajos y la mayoría de la gente goza de una sólida seguridad laboral.

El Departamento de Trabajo informó el jueves que las solicitudes de subsidio por desempleo aumentaron a 203.000, frente a las 202.000 de la semana anterior según la cifra revisada. El promedio de cuatro semanas de solicitudes, que suaviza la volatilidad de una semana a otra, subió 2.000, hasta 197.750.

Las solicitudes de ayuda por desempleo son un indicador indirecto de los despidos, y los economistas las siguen de cerca porque pueden ser una señal de hacia dónde se dirige el mercado laboral. Este año, las solicitudes se han mantenido en un nivel históricamente bajo, por debajo de 220.000.

El informe sugiere que la mayoría de las empresas confía lo suficiente en la economía y en sus ventas como para conservar a sus trabajadores. Al mismo tiempo, la contratación ha sido lenta, lo que ha dado lugar a un mercado laboral de “ni despido ni contrato”.

Aun así, la creación de empleo ha mejorado en los últimos meses. Los empleadores añadieron 165.000 puestos de trabajo en octubre, muy por encima de lo que pronosticaban los economistas, mientras que la tasa de desempleo bajó a 4,1%, desde 4,2%.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.