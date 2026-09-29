Subida de tasas en EEUU no es urgente, afirma directivo de la Fed

La Reserva Federal estadounidense (Fed, banco central) puede esperar para volver a subir sus tasas de interés para combatir la inflación, aunque un nuevo incremento podría imponerse "a finales de año", estimó el martes John Williams, una voz influyente de la política monetaria del país.

La Fed subió a comienzos de este mes los tipos de referencia, que orientan los costos de endeudamiento, situándolos entre el 3,75% y el 4%. Tasas más altas significan crédito más caro, lo cual presiona el gasto a la baja y libera presiones sobre los precios.

"Dada la decisión de política que tomamos en nuestra reunión de septiembre, no hay una necesidad urgente de actuar y disponemos de tiempo para recopilar más información", afirmó Williams, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

"Un nuevo aumento de los tipos de interés de referencia podría ser apropiado a finales de año para devolver la inflación hacia el objetivo (del 2% anual) en un plazo más razonable", añadió.

Su discurso ante la Universidad de Buffalo (noroeste del estado de Nueva York) puede sembrar dudas entre los inversores sobre la próxima decisión de política monetaria del banco central.

Hasta ahora, la mayoría esperaba que la Fed siguiera endureciendo las condiciones del crédito en su próxima reunión, a finales de octubre, según la herramienta de seguimiento CME FedWatch.

La última reunión de política monetaria de 2026 se celebrará seis semanas más tarde, a comienzos de diciembre.

"Lo que está claro hoy es que la inflación es demasiado elevada", declaró en otra intervención el martes un gobernador de la Fed, Michael Barr.

"Necesitamos recalibrar nuestra política (...). Es probable que sean necesarios nuevos ajustes de política (monetaria) para hacer que la inflación vuelva al objetivo en un plazo razonable", prosiguió, lo cual sugiere que él también prevé más subidas de tasas en el horizonte

La Fed privilegia el índice PCE de inflación, que registró un aumento del 3,7% en 12 meses a julio, muy por encima del objetivo.

Las cifras de agosto se publicarán el miércoles.