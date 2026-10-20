"Sudamérica se está convirtiendo en algo totalmente diferente", dice Trump

Sudamérica se está convirtiendo en "un lugar completamente diferente" de "una forma muy positiva", declaró este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones brasileñas.

"Sudamérica se está convirtiendo en un lugar completamente diferente, y está prosperando. Y, como saben, respaldé a muchas de esas personas", declaró Trump en referencia a varios presidentes de la región que llegaron al poder con su apoyo.

Trump fue preguntado sobre la situación en Francia, donde se han vivido graves disturbios en días recientes, relacionados inicialmente con protestas estudiantiles.

El presidente republicano evitó pronunciarse en favor de la favorita en las elecciones presidenciales francesas, Marine Le Pen, pero trazó un paralelismo con la oleada de victorias conservadoras en América Latina, que se inició antes de que él volviera a la Casa Blanca.

"Respaldé a muchas de esas personas. Cada uno de los que respaldé ganó, incluido el nuevo presidente de Colombia, que es genial, 'El Tigre'", dijo Trump, en alusión al apodo de Abelardo de la Espriella.

"En poco tiempo, se están volviendo extremadamente conservadores de una manera muy positiva", añadió.

El viraje a la derecha se aceleró en el último año y medio, y una victoria del candidato conservador brasileño Flávio Bolsonaro frente al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva sería un añadido importante.

Brasil afronta la segunda vuelta de las elecciones este domingo, después de que Bolsonaro se impusiera a Lula por dos puntos en la primera vuelta.