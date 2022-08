Sufría maltratos de su jefa en el trabajo y al renunciar cometió un error sin darse cuenta: “Estoy muy apenada”

Evelynn Mae tiene cerca de 200.000 seguidores en TikTok y se animó a contar la historia de terror que vivía como empleada de Ulta, una cadena estadounidense de tiendas de belleza en los Estados Unidos. La joven estaba contratada para trabajar por medio tiempo, pero una de sus supervisoras la obligaba a cumplir con horas extra sin pagarle y la empresa no tenía la posibilidad de contratarla por tiempo completo.

En uno de sus videos, compartió sus intenciones de renunciar a ese empleo para librarse de los abusos de dicha empleada. El resto del equipo conocía las diferencias que había entre ellas. Incluso cuenta que otro de los supervisores le pidió que no se fuera. “Por favor, no renuncies mañana a la mitad del turno”, le dijo cuando quedó bajo las órdenes de la mujer. Su inconformidad se debía principalmente a la mala actitud que había tenido con ella y la presión que ejercía para obligarla a trabajar horas extra sin paga porque sabía que si no lo hacía, la despediría sin más.

Una joven cuenta los abusos de la gerente de una tienda Ulta en Estados Unidos

La chica recibió apoyo de otros usuarios. Uno de ellos le contó que también había trabajado para la misma empresa: “Trabajé en Ulta. Ella no puede obligarte a trabajar más allá del tiempo que está agendado. Ella puede preguntar, pero no puede obligarte”. Evelynn reconoció que sabe cómo funciona, pero argumentó que la supervisora no es una persona con la que se pueda dialogar y simplemente impone. “Si terminas a las seis, no tienes que hacer nada más porque no trabajas gratis y puede ser ilegal, supongo”, comentó alguien más para animarla a no permitir el abuso.

La usuaria mantuvo a sus miles de seguidores pendientes de la historia y continuó publicando al respecto. Al día siguiente, cuando a Evelynn le tocó trabajar con esa supervisora, publicó una actualización contando que la mujer le pidió al resto de los empleados que no hablaran con ella: “Uno de mis compañeros de trabajo se metió en problemas por hablar conmigo. Ni siquiera se les permite pararse a mi lado”. Por si fuera poco, le impidió moverse de su área en la tienda durante todo el día para evitar que tuviera contacto con otras personas.

Evelynn Mae relató la historia de su renuncia tras sufrir maltratos en una tienda Ulta

Cuatro días después de los videos en donde se queja del abuso de la supervisora, Evelynn publicó un clip titulado: “Renuncié a Ulta” y con lágrimas en los ojos contó que simplemente había logrado salir de ahí. “Le di un abrazo a la gerente y le dije ‘renuncio, me voy. Buena suerte’. Se quedaron en shock”, relató. Aunque evitó decirle al director el motivo de su partida para no perjudicarla, dejó claro a sus seguidores que sabía que había tomado la mejor decisión: “Lo importante es mi salud mental. Es realmente difícil creer que hay cosas buenas en este mundo”.

Pero se llevó una gran sorpresa cuando, al regresar a la tienda para concluir su relación laboral, olvidó detener una transmisión que había iniciado momentos antes y sus miles de seguidores pudieron ver esa última conversación con los gerentes. Evelynn fue avisada de la situación cuando alguien que veía la transmisión llamó a la tienda para advertirles, pero fue recién al final de la reunión. “Estoy muy apenada, no fue intencional”, aclaró. Pero recibió comentarios positivos de quienes pudieron verlo: “Estuve en tu transmisión y he trabajado en gerencia por años. Creo que estuvo bastante bien. Todos fueron muy profesionales y lo manejaron a la perfección”.