Suns rompen racha negativa con contundente triunfo sobre el Magic en la NBA

Los Phoenix Suns rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas en la NBA al imponerse 117-104 sobre el Orlando Magic este jueves en el Mortgage Matchup Center de Phoenix.

El base Devin Booker anotó 23 de sus 30 puntos en la primera mitad y lideró apenas la segunda victoria de la franquicia de Arizona.

"Necesitábamos la victoria y llegamos con la mentalidad correcta", dijo Booker. "Hemos estado jugando bien pero no hemos logrado convertir los buenos esfuerzos en victorias".

"Este es el partido más completo que hemos jugado, tenemos mucho trabajo por hacer", sostuvo.

Booker, de 30 años y en su duodécima temporada con los Suns, anotó por lo menos 30 puntos por segundo partido consecutivo.

Dillon Brooks fue el segundo mejor anotador con 24, mientras que el ala-pívot Miles Bridges completó un doble-doble de 18 puntos y 13 rebotes.

Phoenix alcanzó a liderar hasta por 30 puntos, siendo su momento cumbre el tercer cuarto en el que prácticamente definió el partido, anotando 33 puntos y permitiendo 22 de un Magic sin magia.

Orlando, con serios problemas desde la línea de tiros libres, donde lanzó para un 54% en 24 intentos, tuvo en el escolta Wendell Carter Jr. a su máximo anotador con 27 puntos.

El brasileño Tristan Da Silva disputó 30 minutos en los que sumó 18 puntos, mientras que el italiano Paolo Banchero se perdió su sexto partido con una lesión en el tobillo derecho.

El Magic continuará su gira por la costa Oeste de los Estados Unidos el sábado cuando visite a los Golden State Warriors de Stephen Curry en el Chase Center en San Francisco, California.