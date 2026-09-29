Suprema de EEUU levanta restricciones a deportaciones a terceros países

La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, volvió a levantar el martes hasta nuevo aviso los límites a las expulsiones de inmigrantes en situación irregular hacia terceros países.

En contra de la opinión de los tres jueces progresistas (sobre un total de nueve magistrados), la Corte dio así curso a un recurso del gobierno de Donald Trump que le pedía suspender una decisión de tribunales inferiores. La Corte examinará el fondo del caso en diciembre.

El gobierno impugna la decisión dictada en febrero por un juez federal de Boston (noreste), que consideró que las personas afectadas por una expulsión hacia un país distinto del suyo deben poder alegar el riesgo de ser víctimas de persecución o de tortura en un destino diferente.