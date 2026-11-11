Svitolina remonta ante Muchova y sigue viva en las WTA Finals

La ucraniana Elina Svitolina, sexta del mundo, reaccionó a tiempo para derrotar este miércoles a la checa Karolina Muchova, séptima del ranking, por 3-6, 6-2 y 6-2 y mantener intactas sus opciones de avanzar a las semifinales de las WTA Finals en Indian Wells.

Svitolina comenzó totalmente fuera de ritmo en un duelo clave para ambas jugadoras, que habían iniciado el torneo con una derrota y necesitaban la victoria para seguir en carrera por la clasificación.

La ucraniana llegó a recuperar un quiebre para acercarse 3-5 en el primer set, favorecida por dos errores consecutivos de Muchova, pero entregó la manga inicial con una doble falta.

A partir del segundo parcial, Svitolina cambió por completo el desarrollo del encuentro al reducir los errores no forzados, recuperar consistencia desde el fondo de la pista y convertir cinco de las diez oportunidades de quiebre que generó.

"Estaba cometiendo demasiados errores en el primer set. Así que durante unos juegos me limité a golpear bien la bola al centro, luego recuperé la confianza y pude variar más", destacó Svitolina, campeona de la edición de 2018.

En el mismo grupo, la número dos mundial, Aryna Sabalenka, se enfrentaba a la rusa Mirra Andreeva, tercera del ranking, en un choque entre dos jugadoras que ganaron su partido inaugural.

Las WTA Finals reúnen a las ocho mejores tenistas de la temporada y debían celebrarse inicialmente en Arabia Saudita, pero fueron trasladadas en julio a Indian Wells debido a la situación de inestabilidad generada por el conflicto militar en Oriente Medio.