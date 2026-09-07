Swiatek pierde en octavos del US Open ante la china Zheng
La polaca Iga Swiatek encajó el lunes una inesperada derrota en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos frente a la china Zheng Qinwen; quien arrancó el
La polaca Iga Swiatek encajó el lunes una inesperada derrota en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos frente a la china Zheng Qinwen, quien arrancó el torneo desde la fase de clasificación.
Zheng, ex número cuatro mundial y campeona olímpica en los Juegos de París 2024, sigue firmando un espectacular retorno a Nueva York tras su grave lesión de codo.
Descendida al puesto 121 del ranking, Zheng dio cuenta este lunes de Swiatek, campeona del torneo en 2022, por 7-5 y 6-3.
La asiática logró una memorable remontada en el primer set, que comenzó perdiendo 5-0.
Para asombro de la pista central, Zheng encadenó siete juegos seguidos frente a la ex número uno mundial y se adelantó con el primer parcial.
En el segundo no permitió la reacción de Swiatek y selló el triunfo en su cuarta pelota de partido.
Zheng enfrentará en cuartos a la japonesa Naomi Osaka o la kazaja Elena Rybakina.