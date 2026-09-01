Swiatek vuela en su debut en el US Open y enfrentará a la argentina Podoroska

La tenista polaca Iga Swiatek ratificó este lunes su gran momento al arrollar a la china Wang Xiyu en su debut en el Abierto de Estados Unidos, donde se medirá ahora a la argentina Podoroska.

Swiatek, actual número ocho mundial, superó a Wang (80º) por 6-2 y 6-3 en el inicio de la sesión nocturna en Nueva York.

Swiatek, campeona de este Grand Slam en 2022, protagonizó una decepcionante primera mitad de año pero despertó en esta gira norteamericana de pista dura conquistando el trofeo WTA 1000 de Toronto y llegando a semifinales en Cincinnati.

La ex número uno mundial se mostró muy agresiva desde el principio, obligando a la china a cometer hasta 16 errores no forzados en el primer set.

Swiatek no cedió una sola oportunidad de break en la hora y 28 minutos de juego en la pista Armstrong, la segunda mayor de Flushing Meadows.

Su rival en la segunda ronda será la argentina Podoroska, número 449 mundial.

La rosarina remontó un set en contra ante la suiza Simona Waltert (89 mundial) hasta cantar victoria por 4-6, 7-6 (7/5) y 6-3.

A los 29 años, Podoroska ganó su primer partido en el US Open en su sexto intento.