Tabilo embosca a Popyrin en el US Open y espera a Zverev

El chileno Alejandro Tabilo derrotó el jueves al australiano Alexei Popyrin y se estrenará en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, donde podría reencontrarse con el primer sembrado, Alexander Zverev.

Tabilo, número 28 de la ATP, remontó un set en contra ante Popyrin hasta imponerse por 2-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/3) y 6-2 en tres horas y 22 minutos de juego.

El mejor tenista chileno de la actualidad se recuperó de un flojo inicio y salió victorioso de una batalla de francotiradores, en la que firmó 25 aces por 17 de Popyrin.

El jugador nacido en Toronto rompió así su techo en el Grand Slam de Nueva York, donde sólo había ganado un partido, en la edición de 2022.

El año pasado cayó en el debut frente a Zverev, ante el que podría buscar revancha si el alemán saca su boleto este jueves frente al francés Quentin Halys.

Tabilo ya se había sacudido los fantasmas de Flushing Meadows venciendo en el debut al alemán Yannick Hanfmann.

Este jueves se cobró una pieza mucho mayor con Popyrin, un jugador que fue campeón del Masters 1000 de Canadá en 2024 y llegó a estar en el top 20 de la ATP.

Después de sus éxitos de 2024, cuando también eliminó a Novak Djokovic en el US Open, el australiano entró en un pronunciado declive que le ha llevado a descender al puesto 130 del ranking mundial.

Del otro lado Tabilo, a los 29 años, tiene grandes aspiraciones después de lograr este año su mejor resultado en un Grand Slam con los octavos de final de Roland Garros.