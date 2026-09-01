Tabilo y Barrios, cara y cruz de Chile en el Abierto de EE.UU.

El tenis chileno celebró este lunes la clasificación de su mejor raqueta actual, Alejandro Tabilo, a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos y lamentó la eliminación de su otro representante, Tomás Barrios.

Tabilo, número 28 de la ATP, dio cuenta del alemán Yannick Hanfmann (54º) por 6-3, 6-2, 6-7 (7/9) y 6-3.

Con el aliento de decenas de compatriotas en Nueva York, Tabilo supo desenredar un juego que se complicó tras la reacción del alemán en el tercer set.

"Fue duro el cierre, jugué bien los dos primeros sets. Tuve nervios para cerrarlo, pero pude recuperar cabeza y seguí sólido", dijo el zurdo chileno.

De esta forma superó el debut de Nueva York por segunda vez tras la edición de 2022, en la que no pudo subir el siguiente escalón.

Tabilo, de 29 años y nacido en Toronto, viene de lograr esta temporada su mejor resultado en un Grand Slam, adentrándose hasta los octavos de final de Roland Garros.

En la gira de pista dura previa al US Open mostró excelentes prestaciones pero se estrelló en dos ocasiones con la promesa española Rafael Jódar.

La gran revelación del año eliminó a Tabilo en tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati y en semifinales del ATP 500 de Washington, donde el chileno había dejado fuera a la figura local Ben Shelton.

"Ha sido un gran año", destacó. "Estoy encontrando mucho más mi juego y físicamente me siento muy bien".

Su siguiente rival en Flushing Meadows será el ganador del cruce entre el búlgaro Grigor Dimitrov y el australiano Alexei Popyrin.

Por su lado Barrios sigue sin ganar un partido de Grand Slam en los últimos tres después de caer el lunes frente al belga Alexander Blockx.

El europeo, número 34 mundial, apeó al chileno (144º) por un contundente 6-3, 6-4 y 6-2.