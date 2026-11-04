Talarico voltea un escaño en el Senado por Texas, una histórica victoria para los demócratas en EEUU

El demócrata James Talarico, un exmaestro y seminarista presbiteriano cuya campaña se basó en la "política del amor", ganó este martes un escaño al Senado por Texas, volteando otro escaño a favor de su partido y asestando un duro golpe a los republicanos.

Talarico derrotó al fiscal general del estado, Ken Paxton, un aliado próximo del presidente Donald Trump que sobrevivió a un proceso de destitución y a años de escándalos, de acuerdo con las proyecciones de las cadenas NBC News y CBS News.

Es el primer demócrata en ganar un cargo a nivel estatal en Texas desde 1994.

El resultado es un golpe para Trump, quien apoyó con fuerza a Paxton y priorizó la campaña en este estado.

En otro terremoto político, la demócrata Gina Hinojosa derrotó al gobernador Gregg Abbott, quien buscaba la reelección.

Hinojosa, una abogada y legisladora de 52 años, forma parte de una nueva generación de demócratas que buscan atraer a votantes independientes y desilusionados con Trump por temas como la guerra en Medio Oriente y los altos precios de la gasolina y los alimentos.

Las victorias históricas de los demócratas podrían indicar que Texas, el segundo estado más poblado del país con 40 votos electorales, se está volviendo competitivo en las elecciones nacionales, un cambio que podría redefinir el mapa electoral para futuras contiendas.

El resultado también supone una derrota para el multimillonario de la tecnología Elon Musk, quien se convirtió en uno de los opositores más activos de Talarico en las últimas semanas de la campaña.

Musk, quien ha trasladado las sedes de Tesla, SpaceX y X a Texas, tiene una presencia empresarial cada vez mayor en el estado.

El hombre más rico del mundo gastó más de 200 millones de dólares en apoyo a Paxton, de acuerdo con documentos federales.

Talarico hizo campaña con una mezcla de religión y populismo económico.

En la recta final definió la contienda como la batalla de David contra Goliat e invitó a los republicanos insatisfechos con su partido a respaldarlo.

"Unimos a los texanos de diferentes contextos y creencias en un equipo para desmantelar este sistema corrupto y roto", le dijo a los periodistas la semana pasada en Austin.

Trump viajó a Texas cuatro veces en el mes pasado para hacer campaña a favor de Paxton, a quien respaldó en las primarias republicanas frente al senador John Cornyn, quien llevaba cuatro mandatos en el cargo en las primarias republicanas.

En los eventos de campaña, Trump le dijo a los votantes que una victoria demócrata significaría la apertura de las fronteras y daños a la economía.

Y se burló varias veces de Talarico.

Se convirtió en la contienda más cara de la historia estadounidense (sin contar las presidenciales), con un gasto de más de 560 millones de dólares destinados a avisos políticos, de acuerdo con la firma del sector AdImpact.

- "Contra los multimillonarios corruptos" -

Talarico, de 37 años, ganó un puesto en 2018 en la Cámara de Representantes de Texas, y construyó una base electoral con discursos en los que mezclaba una política progresista, enseñanzas bíblicas y críticas a las élites adineradas.

Una participación de dos horas en el podcast de Joe Rogan en 2025 lo llevó a otra audiencia, más allá de los círculos demócratas.

Derrotó a la congresista Jasmine Crockett en las primarias de su partido y buscó ampliar su base de apoyo al criticar ciertos aspectos de las políticas migratorias del expresidente demócrata Joe Biden.

Sus posiciones sobre temas como el acceso al aborto y los derechos de la comunidad LGBTQ le generaron críticas de grupos religiosos conservadores.

Paxton, de 63 años, sobrevivió un proceso de destitución iniciado por la Cámara de Representantes de Texas, controlada por los republicanos, en 2023, por acusaciones de corrupción y abuso de poder, antes de ser absuelto por el Senado estatal.

Él negó las acusaciones y dijo que se trataba de un ataque político.

Durante la campaña, Talarico conquistó apoyo de votantes más jóvenes, y de personas que dejaron las filas republicanas.

"Ese partido está loco. Ellos me dejaron a mí, no fui yo quien los dejé. La gente de MAGA está loca", dijo Noel, un republicano de toda la vida de 75 años, a AFP en un mitin reciente en Galveston, un bastión republicano en la costa de Texas.

Y caracterizó a Talarico como "un hombre joven, es honesto, tiene una visión, es inteligente, elocuente, agradable y amable, que es lo que necesitamos".

Traci Gibson, líder del partido demócrata en el condado de Harris, que abarca la mayor parte de Houston, dijo que el mensaje de Talarico traspasó las divisiones partidistas.

"No se trata de la izquierda ni de la derecha. Se trata de los de arriba contra los de abajo", dijo a AFP.

"Somos nosotros contra los multimillonarios corruptos. Somos nosotros con nuestra atención médica. Somos nosotros con los precios de la gasolina".