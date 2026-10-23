Talarico vota en Texas en la lucha por arrebatar un bastión republicano a Trump

El candidato demócrata al Senado, James Talarico, votó el viernes en Texas, en donde su partido aspira a terminar con tres décadas de dominio republicano en las elecciones legislativas de noviembre.

Talarico busca vencer al aspirante republicano y actual fiscal general texano, Ken Paxton, a quien el presidente Donald Trump respalda. Es una de las disputas más observadas en una elección en la que los demócratas podrían tomar el control del Congreso y paralizar la agenda de Trump.

"Estamos uniendo a los texanos de todos los orígenes y creencias en un solo equipo para enfrentar este sistema político corrupto y disfuncional", dijo Talarico después de votar anticipadamente este viernes en Austin, capital de Texas.

Talarico se refiere así a los republicanos que han gobernado Texas, en donde por primera vez en más de tres décadas un candidato demócrata al Senado tiene una leve ventaja para vencer en las elecciones de medio mandato de noviembre, según distintas encuestas.

Para atraer a los descontentos, Talarico, exmaestro y seminarista presbiteriano de 37 años, suele hablar del costo de vida, critica los ruidosos centros de datos, de amplio rechazo ciudadano, y apela a la Biblia en un estado conservador.

"Somos los menos favoritos. Es David contra Goliat. Es el poder que está arriba contra el poder que debería estar, y es hora de que empecemos a cambiar las cosas", dijo el jueves en Galveston, una ciudad costera de mayoría republicana, vecina a Houston.

Allí lo escuchó atento Noel, de 75 años, quien fue republicano hasta que Trump se hizo presidente.

Noel dijo que los republicanos lo abandonaron. "La gente de MAGA está loca", aseguró. Prefiere a Talarico por ser "honesto" y tener "visión".

Y Talarico lo acoge. "Los verdaderos conservadores son bienvenidos en nuestro movimiento", aseguró.