Tarik Skubal lanza 6 sólidos innings en su primera apertura ante su exequipo; Dodgers vencen a Tigres

DETROIT (AP) — Tarik Skubal lanzó seis sólidas entradas contra su equipo anterior, Freddie Freeman conectó un sencillo para romper el empate en la séptima entrada y los Dodgers de Los Ángeles resistieron para vencer el viernes 2-1 a los Tigres de Detroit.

Skubal permitió una carrera con cuatro hits y ponchó a siete. Los fanáticos lo recibieron de vuelta mayormente con aplausos aunque también con algunos abucheos en su primer juego como visitante en Comerica Park desde que fue canjeado este mes.

En una multitud que tenía sentimientos encontrados por el regreso de Skubal, un par de aficionados jóvenes llevaban atuendos apropiados: camisetas blancas de los Tigres con el 29 y “Skubal” en la espalda — así como una gorra azul de los Dodgers.

Evan Phillips (2-2), Brock Stewart y Alex Vesia se combinaron para tres entradas de relevo sin permitir carreras, y Tanner Scott lanzó la novena para su 20º salvamento en 22 oportunidades.

Jacob Waguespack (1-2) cedió una carrera con dos hits en 1,33 entradas.

Skubal permitió un doble del venezolano Gleyber Torres en el comienzo del juego. El astro, ganador en dos ocasiones del premio Cy Young, retiró a los siguientes 12 bateadores, incluido ponchando a los tres en la tercera entrada.

El venezolano Eduardo Valencia abrió la quinta con un doble ante Skubal y Max Clark siguió con un triple con dos outs en la entrada para romper un empate sin carreras.