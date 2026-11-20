"Toy Story 5" le ofreció a la súperestrella del pop Taylor Swift la oportunidad de escribir desde otra perspectiva y homenajear la franquicia de Pixar que la cautivó en su infancia.

Y ahora también la posibilidad aspirar a una inédita nominación al Óscar.

"Me encanta escribir desde una perspectiva nueva", dijo la cantante estadounidense en una reciente rueda de prensa.

"Tomarme un descanso de escribir sobre mi vida personal siempre es un alivio", comentó.

Swift, de 36 años, lanzó "I knew it, I knew you" en junio, poco antes del estreno de "Toy Story 5".

La melodía country, que habla de amistad, nostalgia y reencuentros, conquistó dos nominaciones al Grammy, incluyendo canción del año, y suena como una potencial contendora para disputar el Óscar a mejor canción original.

Pero el miércoles sufrió un revés al perder el galardón al sencillo del año en los Premios de la Asociación de Música Country, en los que arrasó la estrella emergente del género Ella Langley, con su omnipresente "Choosin' Texas".

Coescrita con su frecuente colaborador, Jack Antonoff, la canción de Swift está inspirada en Jessie, la vaquera de la película animada que en la quinta entrega de la franquicia lucha por mantenerse relevante frente a la llegada de la tableta Lilypad.

"La escribí desde la perspectiva de Jessie (...) y también entre líneas un poco de lo que los otros personajes atraviesan en la cinta", dijo la 14 veces ganadora del Grammy.

En línea con el temor de Jessie y otros juguetes de volverse obsoletos con el avance de la tecnología, Swift trató de mantenerse "optimista" frente a las transformaciones que vive la industria.

La cantante afirmó que la creatividad humana aún se conecta con las audiencias de una manera que no puede ser imitada por la tecnología.

"Si observo el año en música, creo que hay dos álbumes perfectos que amo", comentó refiriéndose al ganador del Grammy Latino "LUX (Complete Works)", de la española Rosalía, y "The Art of Loving", de la británica Olivia Dean.

Ambos trabajos están nominados al álbum del año por la Academia de la Grabación.

"Son geniales porque son humanos, hechos por humanos, sobre la experiencia humana, y es con eso que los humanos se conectan", agregó.

"Los humanos siguen ganando en esto", dijo.