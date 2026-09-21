"Tengo la bala allí adentro todavía", cuenta migrante detenido por Ice en EE.UU.

Wilber Garcés recorría las calles de Austin, Texas, para entregar un pedido. Migrante venezolano, laboraba haciendo repartos con su vehículo. En el camino, cuenta, un agente estadounidense de inmigración lo chocó y le disparó. Ahora está detenido y con la bala aún en el cuerpo.

Garcés recibió el domingo un balazo en el torso por parte de un integrante del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un nuevo incidente que pone el foco en los operativos migratorios impulsados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El hombre de 28 años fue llevado primero al hospital y luego trasladado a un centro de detención en Pearsall, unos 200 kilómetros al suroeste de Austin. En conexión telefónica con la prensa, Garcés denunció que aún tiene el proyectil alojado en el cuerpo.

"Tengo mucho dolor porque el disparo me fracturó la clavícula y en el hospital que me llevaron no me pudieron sacar la bala porque está cerca de la médula espinal (...) Estoy un poco mal, tengo la bala allí adentro todavía", contó durante una conferencia de prensa, donde estaba también su esposa, Elizdar.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a cargo del ICE, informó la madrugada del lunes que Garcés se encontraba en condición estable y "bajo custodia federal en espera de su expulsión". Añadió que había "ingresado ilegalmente al país" durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025).

Pero la abogada de Garcés, Kate Lincoln-Goldfinch, aseguró que su defendido ingresó legalmente en 2024 a través del programa denominado CBP One, implementado por la administración Biden. Estaba en el país bajo libertad condicional, solicitando asilo y posee un permiso de trabajo válido.

La abogada explicó que la orden de deportación se dio luego de que Garcés no acudió a su audiencia de migración, porque la citación fue enviada a una dirección donde él ya no vivía.

Lincoln-Goldfinch dijo que presentarán una medida cautelar para su liberación y su atención médica.

- El disparo -

"Venía con el pedido de mi aplicación DoorDash, en una de esas se para una camioneta al lado, no me enciende luces ni nada sino que trata de chocarme", relató Garcés.

Luego, dice que una camioneta negra se le cruzó. Allí se bajó un agente de migración y le pidió sus documentos. Garcés le pidió que lo dejara estacionar para no abandonar el auto en plena avenida pero, contó, los agentes se negaron.

"Yo di una vuelta en U y allí fue donde él empezó a perseguirme como pensando que yo me iba a escapar pero yo estaba buscando un lugar para dejar mi carro seguro. Allí me chocó dos veces y me disparó", agregó.

"Sentí uno (un disparo), una vez (...) Pero no sé cuántos la verdad, no sé cuantos disparos me dieron (o impactaron en su auto)", detalló.

Román Palomares, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), reclamó una investigación independiente, aduciendo que el DHS había "perdido la credibilidad de los estadounidenses".

- La atención médica -

Cuenta que tras recibir el tiro llegó una ambulancia y él no se podía mover. "Estaba prácticamente desmayado. Yo nunca me bajé del vehículo", relató.

Refirió que al llegar al hospital le dijeron que le harían estudios para una cirugía. Pero "luego viene un doctor y me dice que no, porque estaban apurados para que me dieran de alta, para llevarme" a un centro de detención.

"Yo le dije al doctor: cómo me va a dejar la bala ahí si aún me duele (...) yo no recibí la atención médica adecuada", sostuvo. Garcés indicó que recién de madrugada una enfermera le dio un analgésico. Dijo que lo llevaron a una celda sin camas.

- "Violentos" -

"No hay absolutamente ninguna justificación para que le hayan disparado", afirmó la abogada. "Exigimos que se detengan los controles de tráfico de ICE. Los agentes de ICE están excesivamente armados, sobrepagados, mal capacitados y son violentos", afirmó.

Este lunes, contratistas borraron varios mensajes contra la policía migratoria escritos en pilares de cemento cerca de donde ocurrió el tiroteo.

Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de expulsar a millones de inmigrantes en situación irregular. Según cifras del DHS, casi 51.000 indocumentados fueron arrestados en Estados Unidos en agosto.

El ICE ha sido objeto de protestas y críticas en distintas partes del país por sus procedimientos durante operativos migratorios, incluido el uso de armas de fuego contra ciudadanos estadounidenses.

En julio, el mexicano Lorenzo Salgado murió tras ser baleado por un agente del ICE en Houston, donde el hombre había vivido por más de tres décadas y tenía tres hijos estadounidenses.