Tenía un trabajo común como enfermera, pero se convirtió en millonaria gracias a la astucia de su esposo: “Estamos abrumados”

Marie Dageville, una antigua enfermera estadounidense de cuidados paliativos, vio cómo su vida dio un giro inesperado al convertirse en multimillonaria en septiembre de 2020, cuando la empresa de bases de datos basada en la nube que había fundado su marido se lanzó a la bolsa. Desde entonces, la mujer puso su foco en una misión: redistribuir la riqueza y generar un impacto significativo en la sociedad. Ahora busca que los dueños de otras grandes fortunas sigan sus pasos. “Es urgente”, enfatizó.

Marie Dageville, de enfermera a multimillonaria

En 2012, Benoit Dageville, esposo de Marie, fundó Snowflake, una compañía de bases de datos en la nube. Ocho años después, la empresa salió a la bolsa con un éxito arrollador: recibió una oferta inicial de 3900 millones de dólares.

Ni Benoit ni Marie estaban preparados para transformarse en multimillonarios. La vida de la pareja, al igual que la de sus hijos, cambió de inmediato. Sin embargo, Marie recordó que no dejaron que el dinero los aturdiera. Entonces, comenzaron a buscar formas de donar parte de sus ingresos. “Necesitamos redistribuir lo que tenemos de más”, explicó la mujer desde su residencia en Silicon Valley a The Associated Press.

Marie y Benoit busca inspirar a otros millonarios a donar sus fortunas Web: givingpledge.org/

Así, los Dageville se unieron a The Giving Pledge (GP), una iniciativa lanzada en 2010 por Warren Buffett y Bill y Melinda Gates que invita a los más ricos a donar la mitad de sus fortunas durante su vida o en sus testamentos. Hasta la fecha, más de 240 multimillonarios firmaron este compromiso.

En su carta de adhesión a GP, Marie y Benoit relataron: “Nos hicimos ricos inesperadamente después de la oferta pública inicial de Snowflake en septiembre de 2020, cuando de repente nos vimos abrumados por nuestra nueva realidad”.

Warren Buffet (izq.), con Melinda y Bill Gates, fundadores de The Giving Pledge

“De la noche a la mañana, se nos concedió la capacidad de soñar con un nuevo futuro, uno en el que nosotros, nuestros hijos y sus hijos viviríamos seguros y sin dificultades económicas. Pero para Benoit y para mí, lo más destacado que trajo consigo la riqueza fue un sentimiento de responsabilidad de dar”, agregaron.

La iniciativa de los Dageville para que más multimillonarios donen su dinero

Si bien The Giving Pledge motivó a muchos millonarios a donar sus fortunas, Dageville sostuvo que aún hay muchas trabas y dificultades para que más personas entreguen parte de sus riquezas. Como ejemplo, mencionó que muchos de ellos se demoran en la búsqueda de estrategias eficientes para maximizar el impacto de sus contribuciones.

Con el objetivo de facilitar esta redistribución de la riqueza, Marie y su marido crearon The Patchwork Collective, una organización filantrópica que financia “organizaciones y líderes impulsados por la comunidad en tres pilares: equidad social, salud global y justicia climática”.

La carta de adhesión de Marie y Benoit a The Giving Pledge, donde invitan a otros millonarios a sumarse Web: givingpledge.org

Marie reconoció que con su marido saben que “la filantropía no cambiará el mundo”, pero consideran que “puede ayudar a apoyar a las personas que sí lo harán”. “Todos los días, a través de nuestro trabajo con nuestros socios beneficiarios, nos inspiramos en las personas increíbles que luchan por sus comunidades”, destacó.

Ahora, su mayor anhelo es “inspirar a otros a unirse a la lucha por un mundo donde todos puedan tener la misma oportunidad de construir una buena vida”.