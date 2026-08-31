Tesoro de EE.UU. niega acceso a varios periodistas a la reunión del G20

El Departamento del Tesoro de EE.UU. se ha negado a acreditar a varios periodistas de grandes medios de comunicación para cubrir la reunión de ministros del G20 esta semana en Carolina del Norte, dijeron varias organizaciones mediáticas el fin de semana.

EE.UU. tiene la presidencia del G20 este año, y el Departamento del Tesoro está a cargo del acceso a estas conversaciones que reunirán el lunes y martes a ministros de finanzas y banqueros centrales de las principales economías.

Pero en una movida inusual, periodistas de The New York Times, Bloomberg News y The Wall Street Journal no fueron acreditados.

Bloomberg News dijo el domingo que sus reporteros en EE.UU., Francia, Italia, Japón y China no obtuvieron acceso, y que el Tesoro no explicó por qué rechazó las numerosas solicitudes de acreditación.

Negar el acceso a la reunión "socava la libertad de prensa y la responsabilidad pública", dijo un portavoz de Bloomberg News.

The New York Times informó el sábado que su reportero de política económica fue excluido, aunque el jefe de la oficina en Berlín sí fue acreditado.

Un portavoz del Times dijo que el rechazo "no es solo otro perturbador esfuerzo de la administración para atacar el periodismo independiente, sino un intento descarado de evadir el escrutinio público".

Un portavoz del Departamento del Tesoro dijo que la reunión contaría con la asistencia de cerca de 300 representantes de medios de una docena de países.

La cobertura no debería priorizar "clics, interacciones o el sensacionalismo", dijo el portavoz.