Así es la increíble mansión de Texas que un empresario vende por US$27 millones: tiene un parque acuático y cancha de béisbol

Una pista de bolos, un parque acuático, una cancha de béisbol, una piscina al aire libre y un spa con plataforma de buceo son algunas de las comodidades que tiene la nueva mansión que está a la venta por US$27 millones en Texas. Se trata de una de las propiedades de Dirk Ulrich, y lo que la diferencia de las demás casas lujosas del mercado inmobiliario en Estados Unidos es su sofisticado sistema de sonido.

La mansión, ubicada en 1469 Sunshine Ln. de la ciudad de Southlake, Texas, fue construida en 2016 y no es la primera vez que se encuentra en el mercado inmobiliario en los últimos años. Según informó Real Deal, se vendió en junio de 2023 por un precio récord no revelado después de cotizar por más de US$17 millones y aparecer en la serie Zillow Gone Wild.

La mansión a la venta en Texas tiene 2880 metros cuadrados y cuenta con ocho habitaciones y 11 baños Hershenberg Group

Tal como indica Chron, la vivienda tiene 2880 metros cuadrados, y cuenta con ocho habitaciones y 11 baños. Al haber sido diseñada por constructores de puentes, es tan simétrica que se podría “cortar la propiedad por la mitad con un cuchillo”, señaló el agente inmobiliario Michael Hershenberg.

El campo de béisbol de la mansión tiene parte del césped real que se utilizó durante el Super Bowl de 2017 celebrado en Houston. “Es un complejo de entretenimiento. Nunca tendrás que salir de casa”, detalló Hershenberg.

La mansión de Ulrich es la primera en tener un sistema de sonido a la altura de los de Netflix, Apple Music y Capitol Records Hershenberg Group

Además, esta mansión es la primera en contar con un sistema de sonido a la altura de los de Netflix, Apple Music y Capitol Records, lo que tiene una clara explicación debido a la rama a la que se dedica el propietario. Dirk Ulrich es un reconocido productor musical, por lo que decidió instalar un equipo de audio de última generación en su propia casa.

Sin embargo, esta no es la única propiedad multimillonaria que compró el empresario en el último tiempo. Un informe de 2022 de Real Deal detalla que adquirió tres viviendas diferentes del condado de Palm Beach, Florida, las cuales vendió después de diez meses por más de US$2 millones.

Más sobre Dirk Ulrich

Dirk Ulrich nació en Colonia, Alemania, en 1971, y después de terminar la escuela y cumplir un año de servicio civil, estudió Administración de empresas y Derecho. No obstante, nunca abandonó su pasión por la música, al punto de que abrió su primer estudio de grabación en el que registró la voz de bandas locales de metal y punk, de acuerdo con su biografía publicada por Plugin Alliance.

Con el paso del tiempo, su estudio comenzó a captar artistas y clientes más relevantes, por lo que decidió centrarse en su carrera musical a tiempo completo. Así, produjo demos locales, álbumes en CD y vinilo, DVD de conciertos en vivo, comerciales de radio y música utilizada por el equipo de fútbol Bayer Leverkusen, y trabajó con numerosos ganadores de premios Grammy como Dream Theater, Toto, Michael Jackson y Joe Cocker, entre otros.

Al mismo tiempo, participó en varias bandas de rock con las que realizó giras por Europa y creó el primer complemento de ecualización de masterización Mid/Side, lo que en 2000 lo llevó a fundar Brainworx Germany como una empresa de producción musical y multimedia. Más tarde, en 2011, fundó Plugin Alliance en Estados Unidos, y continuó con las producciones en su estudio hasta el día de hoy.

