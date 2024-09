Tito Jackson, miembro de The Jackson 5, muere a los 70 años

El guitarrista y cantante estadounidense Tito Jackson, miembro original del legendario grupo The Jackson 5 y hermano mayor de las superestrellas del pop Michael y Janet, falleció a los 70 años, informaron sus hijos a última hora del domingo.

"Con gran pesar anunciamos que nuestro querido padre, Tito Jackson, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, ya no está entre nosotros", publicaron en Instagram sus hijos Taj, Taryll y TJ, que forman el grupo musical 3T, junto a una foto de ellos con su padre.

"Estamos conmocionados, tristes y con el corazón roto. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y su bienestar", agregaron.

Steve Manning, amigo de la familia, dijo al portal Entertainment Tonight que Tito murió de un supuesto infarto el domingo mientras conducía desde Nuevo México a su casa en Oklahoma.

El músico había actuado recientemente en Alemania, Inglaterra y el estado de California con sus hermanos Marlon y Jackie, como The Jacksons.

Era miembro original del grupo familiar The Jackson 5 -integrado también por sus hermanos Jackie, Jermaine, Marlon y Michael-, que cosechó una serie de éxitos internacionales a finales de los 60 y principios de los 70, como "I Want You Back", "ABC" y "I'll Be There".

En 1997, el mítico grupo ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll de la mano de la cantante y actriz Diana Ross.

Según su página web, Tito hacía giras desde 2003 con su propia banda de blues y funk. En 2016 se convirtió en el último de los hermanos Jackson en tener un éxito Billboard en solitario, con el sencillo "Get It Baby".

