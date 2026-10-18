Confirman qué día llega la primera ola de frío polar esta temporada de invierno en Texas

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anunció la llegada del primer frente de frío polar para esta temporada invernal en Texas. Las autoridades de la oficina de Amarillo emitieron una alerta por heladas ante el desplome drástico de las temperaturas en la región del Panhandle.

Cuándo llega la primera ola de frío polar a Texas

Si bien todavía no existen reportes detallados para la temporada de invierno, el frente frío ya avanza sobre el territorio texano e impactará durante la mañana del sábado 17 de octubre .

. Según My San Antonio, los meteorólogos confirmaron la posibilidad de la primera helada generalizada del ciclo tras semanas de temperaturas inusualmente altas.

Se estima que el sábado 17 de octubre por la mañana llegue la primera ola de frío a Texas Freepik

El descenso térmico ocurre por la llegada de una masa de aire polar proveniente del norte. La agencia estatal prevé una baja drástica en los termómetros entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Las proyecciones oficiales muestran un aumento en las probabilidades de congelamiento para las próximas horas. Los registros indican una caída de hasta 68 °F (20 °C) en comparación con los valores de las jornadas anteriores.

El fenómeno meteorológico marca el inicio formal del período de heladas de la temporada 2026-2027 en Texas. El NWS mantiene la vigilancia continua sobre el desplazamiento del sistema de aire gélido.

Zonas más afectadas y temperaturas esperadas en Texas

La región del Panhandle de Texas concentrará el impacto principal de la primera masa de aire frío de la temporada.

de la primera masa de aire frío de la temporada. Las ciudades de Amarillo, Canadian, Vega, Dalhart, Dumas y Perryton enfrentarán descensos térmicos severos.

enfrentarán descensos térmicos severos. Las temperaturas mínimas caerán hasta los 24,8 °F (-4 °C). Los termómetros registrarán valores por debajo del punto de congelación de 32 °F (0 °C) durante la madrugada del sábado.

Amarillo, Canadian y Vega presentan entre un 40% y un 70% de probabilidades de temperaturas bajo cero AP Archivo

Según un reporte del NWS en X, las localidades ubicadas entre Amarillo, Canadian y Vega presentan entre un 40% y un 70% de probabilidades de temperaturas bajo cero. En el sector norte del Panhandle, cerca de la frontera con Oklahoma, la probabilidad alcanza el 95%.

“Seguimos monitoreando el potencial de nuestra primera helada generalizada de la temporada para el sábado por la mañana en la mayor parte de los Panhandles combinados”, escribió la agencia.

Las autoridades locales prevén un panorama de frío intenso en todo el corredor fronterizo del norte estatal.

Las ciudades del área metropolitana de Amarillo registrarán marcas térmicas negativas durante varias horas consecutivas.

Las medidas de precaución que publicó el NWS para la ola de frío

En su publicación de X, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para mitigar los riesgos del frío extremo.

La agencia exhortó a los ciudadanos a resguardar a las mascotas dentro de las viviendas durante la noche.

Las recomendaciones del NWS de cara a la ola de frío que se espera para el sábado por la mañana en Texas NWS

En materia de transporte, los técnicos sugieren revisar las baterías de los vehículos y la presión de los neumáticos.

Los cambios repentinos de temperatura generan pérdida de presión y fallos en los sistemas de encendido.

Del mismo modo, los especialistas recomiendan cubrir las plantas sensibles al frío en los jardines. La masa de aire fresco y húmedo presagia un invierno caracterizado por mayores niveles de precipitación en la zona norte del estado.