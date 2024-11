El pronóstico para el clima de invierno en Texas del Old Farmers Almanac esconde dos detalles a tener en cuenta

A diferencia del hemisferio sur, en Estados Unidos ya se preparan para recibir el invierno boreal, que comenzará el próximo mes de diciembre y se prolongará hasta marzo. En un pronóstico anticipado, el sitio especializado en meteorología Old Farmers Almanac indicó que la región central del sur estadounidense no tendrá condiciones extremas durante esa estación del año. En este sentido, señaló que en Texas y Oklahoma no se registrarán grandes sorpresas durante fines de 2024 y comienzos de 2025, pero habrá dos particularidades que se sentirán con mayor énfasis en esta ocasión.

La denominada Región 11, que abarca la mayor parte de Texas (excepto el extremo oeste), el centro y el este de Oklahoma, tendrá un clima templado seco durante la temporada invernal, se indicó en el reporte difundido. Esta es una buena noticia para los residentes de esa área, ya que en otros sectores del país enfrentarán condiciones más complicadas.

Cómo será el invierno 2024-2025 en Texas

En términos de temperatura, el invierno 2024-2025 será más cálido de lo normal en Texas, “con los períodos más fríos a finales de enero y principios y finales de febrero”, señalaron los especialistas. “Todos recordamos las extremas tormentas de hielo y los cortes de energía que afectaron esta región hace dos años. “Afortunadamente, el clima de esta temporada no parece tan extremo”, agregaron en el informe publicado días atrás.

Manos frías Shutterstock

¿Nevará en el sur de Estados Unidos?

El pronóstico por región evidenció que el sur de Estados Unidos, justo en el límite con México, tendrá un invierno más seco de lo habitual. “El nivel de precipitación estará por debajo de lo normal en Texas y Oklahoma”, se remarcó. En este sentido, si bien es posible que no nieve en ese sector, las mejores posibilidades de que eso ocurra durante esta temporada se esperan principios y finales de febrero.

Cómo será el invierno 2024 en Estados Unidos

Cabe destacar que, las condiciones que afrontará Texas van en línea con la tendencia que se verá a lo largo y ancho del país norteamericano. “Este invierno, las temperaturas estarán más altas y la cantidad de nieve será menor en la mayor parte de los Estados Unidos”, informó Carol Connare, la editora en jefe del Almanac. “Si bien todavía habrá muchas temperaturas frías y nieve en la mayoría de las pendientes, los altos costos de calefacción asociados con la temporada no deberían ser tan duros. Estamos pronosticando un invierno templado y sin eventos extraordinarios, potencialmente un respiro bienvenido de los extremos de años recientes”, señaló la especialista.

Texas y gran parte de Oklahoma deben esperar temperaturas más cálidas de lo habitual

Cómo prepararse para el invierno en Texas

Si bien no se esperan grandes tormentas invernales, los habitantes de Texas deben estar preparados para las condiciones que se puedan enfrentar durante esa época. Para ello, existen una serie de recomendaciones generales:

Cuidado del hogar : aunque se espera un invierno más cálido, las temperaturas pueden bajar. Asegurarse de que las instalaciones estén adecuadamente preparadas para la llegada de días fríos es fundamental.

: aunque se espera un invierno más cálido, las temperaturas pueden bajar. Asegurarse de que las instalaciones estén adecuadamente preparadas para la llegada de días fríos es fundamental. Monitoreo de pronósticos : mantenerse actualizado sobre las previsiones semanales ayudará a planificar actividades.

: mantenerse actualizado sobre las previsiones semanales ayudará a planificar actividades. Tener un plan de emergencia: con más días cálidos y menos posibilidades de nieve, las posibilidades de tormentas peligrosas disminuyen. Sin embargo, siempre es importante contar con un plan de emergencia en caso de que sorprenda un temporal.