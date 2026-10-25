Greg Abbott, gobernador de Texas: “Hay que asegurar la frontera no solo en los próximos dos años de Trump, debe ser para siempre”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó en una conferencia de prensa en Austin que el estado debe asegurar la frontera con México “no solo en los próximos dos años de Trump, debe ser para siempre”, esto en el contexto de la firma de una nueva proclamación de desastre por seguridad fronteriza, que se modificó al menos 69 veces desde 2021.

Abbott también anunció un cheque de US$7500 por reembolso

El mandatario también exhibió un cheque simbólico por el reembolso federal de 7500 millones de dólares que había anunciado en septiembre.

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¿Cómo se financia el reembolso de 7500 millones de dólares?

Origen: el Fondo de Refuerzo de Seguridad Fronteriza Estatal, creado por la ley federal One Big Beautiful Bill de julio de 2025. El DHS y FEMA aprobaron la subvención el 17 de septiembre, 14 meses después de esa autorización.

el Fondo de Refuerzo de Seguridad Fronteriza Estatal, creado por la ley federal One Big Beautiful Bill de julio de 2025. El DHS y FEMA aprobaron la subvención el 17 de septiembre, 14 meses después de esa autorización. Monto: Texas gastó más de 11.000 millones de dólares y recibirá 7500 millones, tres cuartas partes del fondo de 10.000 millones del DHS. Abbott dijo que busca además el 75 % de un fondo del Departamento de Justicia.

¿Qué indican las cifras de cruces en la frontera?

Las detenciones en la frontera suroeste promedian unas 8000 al mes este año, frente a más de 180.000 en mayo de 2021, cuando Abbott emitió la primera proclamación, según el Texas Tribune y ProPublica.

Un oficial texano en operaciones de vigilancia fronteriza US Army - US Army

Un día antes de la conferencia, Trump afirmó en un acto en Denton que no se habían producido cruces ilegales en 17 meses, informó Fox 26 Houston.

Abbott, por su parte, habló de un “ligero aumento” de los cruces y mencionó una caravana de migrantes en el sur de México que el estado vigila.

El gobernador también dijo que Texas colabora con la Patrulla Fronteriza para evitar que la actividad de los cárteles o la inmigración ilegal amenacen al estado.

Su oficina sostiene que los cruces ilegales cayeron más de 80 % con la operación, aunque el comunicado no precisó datos ni período, según la misma cadena.

Texas recibirá del DHS el reembolso por la Operación Estrella Solitaria y mantiene desde 2021 una proclamación de desastre que se renovó al menos 69 veces Fotomontaje realizado con IA (Archivo)

¿Qué efectos tiene para los residentes hispanos de Texas?

Con la proclamación vigente, la policía puede acusar de invasión de propiedad a inmigrantes que cruzan la frontera por terrenos privados, según el Texas Tribune y ProPublica. La última renovación de la proclamación se firmó en septiembre.

En su solicitud de reembolso, Texas incluyó más de 530.000 detenciones de inmigrantes indocumentados y el traslado a otros estados de cerca de 120.000 migrantes liberados por las autoridades federales, informó el Texas Tribune. El estado calculó en unos 10.000 millones de dólares el costo de esos programas.

En abril, la oficina de Abbott amenazó con retirar unos 200 millones de dólares en fondos de seguridad pública a Houston, Dallas y Austin por políticas que limitan la cooperación policial con el servicio de inmigración (ICE).

Houston enfrentaba la pérdida de unos 110 millones, y el Concejo Municipal aprobó el 22 de abril por 13 votos contra 4 una versión modificada de su ordenanza, informó ABC13 Houston.

Dallas podía perder más de 87 millones entre subvenciones y fondos de seguridad del Mundial, y Austin unos 2,5 millones, según KSAT.

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Las elecciones generales son el 3 de noviembre y Abbott busca un cuarto mandato frente a la demócrata Gina Hinojosa. El reembolso se sumará al presupuesto que la Legislatura defina en enero, según el Texas Tribune.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.