Se mudó a un barrio de casas impresas en 3D de Texas y muestra cómo es por dentro: “La mejor decisión”

Comprar una primera vivienda en Estados Unidos muchas veces implica un gasto que algunos no pueden afrontar. Daniella Glaeze y su esposo, ambos ingenieros de software, encontraron una opción más asequible: adquirir una casa impresa en 3D. La mujer mostró en un video en TikTok cómo se ve por dentro y por fuera la propiedad ubicada cerca de Austin, Texas, y despejó algunas inquietudes sobre este tipo de iniciativas.

“Vivo en una casa impresa en 3D y hoy les mostraré cómo se ve el interior y el exterior”, dijo Glaeze al comienzo del video en su cuenta @life_0f_dani, que rápidamente se volvió viral. “Primero lo primero: así se ve la parte de afuera”, sostuvo mientras apuntaba la cámara a la fachada de la vivienda, en donde ya se pueden apreciar las distintas capas de la impresora gigante, que según la mujer, “son consistentes en toda la casa, dentro y fuera” y el techo está hecho de metal.

“Y no se preocupen chicos, este no es el actual frente de mi casa. En realidad les estoy mostrando una casa modelo”, aclaró Glaeze, que vive junto a su esposo en Wolf Ranch, un barrio al norte de Austin, Texas, con 100 casas que fueron construidas por Icon, una empresa emergente de construcción con impresión 3D, asociada con el gigante de la construcción Lennnar.

Sus paredes fueron elaboradas con una enorme impresora tipo pórtico, llamada Sistema de Construcción Vulcan, que mide 14 metros de ancho y casi cinco de alto. De acuerdo con Business Insider, Icon informó que las paredes de 95 de las casas ya fueron impresas y emplazadas, y se espera que las 100 previstas estén terminadas en 2025. Sin embargo, algunos de sus compradores, como Glaeze y su pareja, ya empezaron a mudarse.

Así se ve la casa construida con impresión 3D por dentro

Glaeze continuó con el recorrido en el interior de la casa, que comienza con un largo pasillo de ingreso. También respondió las principales inquietudes, como por ejemplo, cómo se limpian ese tipo de paredes. “Bueno, sé que muchos de ustedes están preocupados por la acumulación de polvo en las crestas. Hasta ahora, no hemos tenido ningún problema con eso, pero créanme, es lo primero que pregunté”, y concluyó: “Usar una aspiradora probablemente sería lo más efectivo”.

Luego, ante la consulta de si es posible colgar cosas en las paredes, respondió. “Sí, por supuesto”, y mostró distintas partes de la residencia con cuadros y otros objetos amurados. “Esencialmente, solo necesitamos una broca para hormigón, así como tornillos y clavos para hormigón”, precisó.

Así se ve el living de la casa impresa en 3D Captura de video/TikTok @life_0f_dani

Texas es un estado comúnmente azotado por distintos fenómenos naturales destructivos, como tormentas, tornados y huracanes. No obstante, ese no es un impedimento para la pareja. “No nos preocupa que ningún desastre natural arruine nuestra casa, o la levante, o vuele nuestro techo; porque esta casa es muy, muy estructurada. Y créanme, no irá a ninguna parte”, aseguró Glaeze.

Aun así, la mujer admitió que tienen un único problema que hasta ahora no han podido resolver: el eco en las habitaciones. “Sí, admito que tenemos un problema de eco, sin embargo, a medida que continuamos viviendo en esta casa y amueblándola, creo que eso amortiguará el sonido y hará menos eco”, reconoció.

Sobre las paredes, el aspecto más fácilmente identificable en este tipo de casas, la joven contó que se pueden pintar sin ningún problema. “La mejor y más efectiva manera de hacerlo sea probablemente usando una pistola de pintura con aerógrafo. Pero sí, podemos pintarlas del color que deseemos”, planteó.

La casa está construída con capas impresas en 3D Captura de video/TikTok @life_0f_dani

Además, destacó que las paredes están aisladas con un material específico parecido a “una mezcla entre pluma y poliestireno”, y se hace una vez que el proceso de impresión ha terminado. Por otra parte, dijo que en caso de querer hacer paredes planas, se podría hacer con yeso o lijando. ”Pero creo que la textura de las paredes, así como las capas, agregan carácter a la casa. Así que amamos las capas”, despejó

La asequibilidad, un factor determinante al elegir este tipo de casas 3D

Esta extravagante vivienda difiere en gran medida de las propiedades convencionales por varios motivos. Además de su proceso de construcción más rápido y su estética particular, la principal diferencia, según Glaeze, está en la asequibilidad.

“Obtuvimos una tasa de interés realmente buena en esta casa, comparado a otras casas en este mismo rango de precios que tenían una mucho más alta. Y después de todo, tu pago mensual es lo que afecta tu vida diaria y esta era la mejor opción para nosotros. Fue la mejor decisión de todas”, confirmó la mujer.

