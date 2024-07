Texas ofrece un pago de 700 dólares a las familias de hogares afectados por el huracán Beryl: cómo acceder al beneficio

Escuchar

El devastador paso del huracán Beryl en Texas ha dejado tras de sí un rastro de destrucción, lo que afectó gravemente a numerosas comunidades. En respuesta a esta situación, la Autoridad de Vivienda de Houston (HAA, por sus81siglas en inglés) lanzó una ayuda económica de hasta 700 dólares para aquellos que sufrieron daños en sus hogares o que se han visto imposibilitados de trabajar. En conjunto con organizaciones sociales, también realizó acciones solidarias para recolectar alimentos y otros insumos para los damnificados.

El huracán Beryl golpeó el estado de Texas con fuerza, lo que provocó lluvias torrenciales, fuertes viernes e inundaciones que causaron cortes de rutas y apagones masivos para miles de usuarios que se quedaron sin energía eléctrica. Las áreas cercanas a Houston fueron particularmente afectadas, con el agua del mar en las calles e incluso dentro de las viviendas.

El condado de Harris, Texas, fue uno de los afectados tras el paso del huracán Beryl Foto Facebook Harris County Sheriff's Office

Ayuda económica a familias afectadas por el huracán Beryl en Texas: cómo solicitarla

Tras las devastadoras consecuencias del huracán Beryl, la Autoridad de Vivienda de Houston (HAA, por sus siglas en inglés) lanzó una asistencia de 700 dólares para el pago de los servicios públicos, como la electricidad y el agua.

Las personas que soliciten este beneficio económico deben presentar una serie de documentos de manera presencial a las oficinas de la HAA ubicadas en el 2640 Fountain View Dr. Los horarios de atención son de lunes a viernes a partir de 8 a 17 hs.

La HAA informó una serie de recaudos e información importante a tener en cuenta:

Factura actual de servicios públicos.

Cuestionario completo.

Figurar como familia de bajos ingresos.

La tramitación de solicitudes puede tardar entre 30 y 60 días.

Se aceptan avisos de desconexión, pero no se puede recibir asistencia antes del corte del suministro.

Quienes son clientes de la HAA, “solo se necesitan un cuestionario y una factura de servicios actuales para su procesamiento”. En tanto, aquellos que no son participantes de la HAA, “luego de presentar el cuestionario, serán contactados para obtener más asistencia”.

En una entrevista con Telemundo, Jesús Akin, autoridad de HAA, señaló: “Mucha gente no ha trabajado, no tienen recursos para pagar la luz, el agua y otros pagos. No van a revisar tu estatus migratorio. Solo quieren saber cuántas personas viven en la residencia”.

Evento solidario y ayuda a familias afectadas en Texas

La Autoridad de Vivienda de Houston y varias organizaciones comunitarias se movilizaron para ayudar a las familias afectadas. Como parte de su iniciativa “Apoyando a nuestra comunidad”, la HAA organizó una distribución de alimentos y suministros en colaboración con el Banco de Alimentos de Houston y la Asociación de Servicios Comunitarios de la Costa del Golfo.

La Autoridad de Vivienda de Houston junto al Banco de Alimentos de Houston, entregaron alimentos frescos y comida a más de 600 familias Imagen de DC Studio en Freepik

Este evento solidario, que tuvo lugar el 12 de julio en la oficina principal de la autoridad de vivienda y en otras nueve ubicaciones adicionales, proporcionó ayuda esencial a más de 600 familias necesitadas. Los suministros distribuidos incluyeron alimentos, agua, hielo, refrigerios, productos de limpieza y elementos agrícolas. Además, se instalaron estaciones de enfriamiento para ofrecer alivio de la ola de calor extremo.

Cómo solicitar asistencia a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA)

Los residentes de todos aquellos condados que están bajo una Declaración de Desastre Mayor pueden solicitar asistencia individual a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

El portal de solicitudes ya está disponible y los interesados pueden aplicar a través de desastreassistance.gov o al llamar a la línea de ayuda de FEMA al 1-800-621-3363, disponible de 7.00 a 22.00 horas (hora local), todos los días de la semana.

Pasos para acceder al beneficio económico:

Verificar elegibilidad: primero se debe verificar si se es elegible para recibir la ayuda. Esto se hace al responder a unas preguntas iniciales en la página principal del sitio web de FEMA.

Crear una cuenta en Login.gov: es necesario crear una cuenta para poder completar la solicitud, revisar el estado de la misma y responder a cualquier mensaje o solicitud de documentos adicionales.

Reunir información personal: antes de completar la solicitud, se debe reunir información clave como domicilio, dirección postal y correo electrónico, número de teléfono, número de Seguro Social (SSN), e información bancaria y del seguro.

Completar la solicitud: se debe llenar la solicitud con la mayor cantidad de detalles posibles. Si no se tiene toda la información en ese momento, se puede regresar más tarde para completar cualquier dato faltante.

Revisar y enviar la solicitud: antes de enviar la solicitud, es importante comprobar toda la información ingresada para corregir cualquier error. Después de enviarla, se debe guardar el número de ID de la solicitud, ya que será necesario para cualquier comunicación futura con FEMA.

Proceso de seguimiento después de enviar la solicitud:

Revisión por parte de FEMA: una vez enviada, la agencia revisará la solicitud. Si se considera que no es elegible, se podría requerir más información o una inspección del hogar.

Revisar correos electrónicos: se enviará un correo electrónico cuando haya mensajes importantes en la bandeja de entrada de la cuenta del solicitante.

Verificar el estado de la solicitud: en cualquier momento, se puede iniciar sesión en la cuenta para comprobar el estado de la solicitud.

Recepción del pago: si se cumplen los requisitos, FEMA enviará el pago utilizando el método elegido por el solicitante, ya sea por depósito directo o cheque por correo.

LA NACION